Basket, Libertas alla grande contro Esse Solar Gallarate (82-57) – Video HD/4K

26 Febbraio 2023

Vittoriose anche Pielle e Piombino. Prossimo turno insidioso

Livorno, 26 febbraio 2023 – Match sempre sotto controllo e conclusosi con ampio vantaggio. La Libertas batte di misura (82-57) la Esse Solar Gallarate e incassa due preziosi punti per rimanere aggangiata al vertice del Girone A di Serie B insieme a Vigevano e Pielle.

Partita con poca storia ma che i ragazzi di coach Andreazza hanno saputo condurre e tenere saldamente, a partire dal sesto minuto in poi. Piccolo black-out sul finire del secondo quarto, quando cedono dieci punti con un break di 4-14.

Ottima, come sempre, la prestazione di Amos Ricci e da segnalare la buona performance del giovane Gianni Mancini che – parola di coach “Se gioca così può rimanere sempre in campo”. Tra gli amaranto bene comunque tutti, e l’ampio vantaggio ha consentito anche di far entrare in campo anche i ragazzi più giovani.

Sulla via del recupero anche Andrea Saccaggi, al quale Andreazza ha fatto fare qualche minuto di gioco in vista della partita a Legnano di domenica prossima.

Anche la partita di oggi conferma una Libertas solida ma un po’ sprecona tra imprecisioni al tiro e rimbalzi mancati. Dalle parole dell’allenatore al termine del match una esortazione – se si vogliono avere delle aspirazioni (leggi playoff/promozione) – ad avere più concentrazione e determinazione a chiudere prima le partite e a non avere cali di concentrazione.

Buone notizie anche dagli altri campi. Vincono anche Pielle (83 a 73 su Casale Monferrato) e Piombino (97 a 76 su Langhe Roero). Prossimo turno ostico: Libertas sarà nel forte dei Legnano Knights e Piombino ospite della capolista Vigevano. Per Pielle invece turno sulla carta tranquillo: in casa al PalaMacchia contro Campus Varese.

Maurelli Group Libertas Livorno – Esse Solar Gallarate: 82–57 (24-10, 16-19, 26-11, 16-17)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 19 (5/8, 2/4), Gianni Mancini 16 (6/8, 0/0), Tommaso Fantoni 15 (5/13, 0/0), Andrea Bargnesi 9 (0/3, 3/5), Andrea Saccaggi 6 (0/1, 2/6), Constantin Maralossou 5 (2/5, 0/1), Francesco Forti 3 (0/0, 1/2), Jacopo Lucarelli 3 (0/5, 1/3), Andrea Sipala 3 (0/2, 1/7), Francesco Fratto 2 (1/3, 0/0), Gianluca Lemmi 1 (0/0, 0/1), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 – Rimbalzi: 57 18 + 39 (Tommaso Fantoni 20) – Assist: 18 (Francesco Forti 7).

Esse Solar Gallarate: Shaquille Hidalgo quiroz 11 (5/11, 0/2), Andrea Filippi 10 (5/11, 0/0), Luca Ciardiello 9 (1/1, 2/7), Federico De bettin 7 (2/4, 1/2), Marco Calzavara 7 (0/1, 1/4), Lorenzo Ielmini 4 (1/1, 0/1), Giorgio Trentini 3 (1/3, 0/4), Federico Passerini 2 (1/3, 0/3), Matteo Clerici 2 (1/4, 0/2), Dejan Bresolin 2 (1/2, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Marco Calzavara, Giorgio Trentini, Federico Passerini 5) – Assist: 8 (Federico De bettin 7)