Home

Sport

Basket

Basket Libertas, domani supermatch contro San Miniato (Le donne entrano ad 1 euro)

Basket

5 Marzo 2022

Basket Libertas, domani supermatch contro San Miniato (Le donne entrano ad 1 euro)

Livorno, 05 marzo 2022 – Sarà un match difficilissimo, ma la Libertas ci ha abituato a dare il massimo nelle sfide impossibili.

Domani, sul campo del PalaModigliani (ore 18), è attesa la fortissima Etruria Basket San Miniato. La formazione guidata da Alessio Marchini ha fatto un campionato eccezionale e da essere nel 2020/21 una squadra fortemente penalizzata dal covid, quest’anno si è confermata una delle più forti del girone A.

Il calendario e la classifica però non offrono più sconti: la Pielle è a due punti di distanza con il vantaggio dello scontro diretto e concludere la stagione con l’ingresso nei play-off sanerebbe un anno viziato da troppi errori gestionali per una società partita col pronostico della promozione in A2.

C’è poi l’effetto Andreazza. Il nuovo coach ha dato un nuovo impulso alla squadra, che è tornata efficace in difesa e in attacco. Certo servirà qualche colorito urlo in dialetto veneto in faccia ad alcuni giocatori per evitare alcuni svarioni in difesa che si sono visti a Cecina domenica scorsa quando è stato consentito tirare bombe da tre come se fossero tranquilli tiri liberi dalla lunetta.

Il cuore non manca sicuramente. Giocatori come Forti, Marchini, Casella e Bechi a Cecina han fatto la differenza. La condizione fisica generale è sicuramente problematica: gli infortuni (e secondo alcuni il parquet di via Pera) hanno indebolito la panchina con una serie di assenze davvero pesanti. Altri giocatori, tra i lunghi e gli under, hanno invece più margine di miglioramento e continuità.

Per domani saranno ancora fuori i preziosissimi Ammannato e Toniato. Per quest’ultimo si attende l’esito ufficiale della risonanza. Il timore è che la distorsione procurata sul campo di Cecina possa aver avuto un interessamento capsulo legamentoso, con conseguente incertezza sui tempi di rientro. A disposizione del coach dovrebbe invece esserci di nuovo Antonello Ricci.

Per il match di domani contro Le Patrie San Miniato, la società ha attivato una simpatica promozione legata all’imminente ricorrenza dell’8 Marzo. Per tutte le donne sarà disponibile un biglietto per la tribuna al prezzo simbolico di un euro.