Basket: Libertas, è ufficiale la firma di Dario Galeani

6 Luglio 2020

La guardia-ala è ufficialmente un nuovo giocatore gialloblu

Livorno 6 luglio 2020 – La Libertas Liburnia comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione sportiva con l’atleta Dario Galeani; guardia-ala classe 2000 di assoluto valore.

Dopo aver mosso i primi passi nel minibasket gialloblu, Dario passa al Don Bosco.

Dario Galeani, tiratore e realizzatore con una fisicità che gli permette di avvicinarsi al ferro, colleziona finali nazionali da protagonista e raduni con le nazionali giovanili di categoria

Con Alberto Bernardini formerà un duo giovanissimo di esterni tra i più interessanti e ”frizzanti” in Toscana per talento e futuribilità, per questo motivo la Libertas ha scelto di puntare su un ragazzo che nel passaggio al mondo senior (in questa stagione ha debuttato a Valdera) è in cerca di quell’evoluzione e di quella fiducia che lo possa rendere un giocatore completo .

”Ho voluto fortemente Dario , lo ho allenato da piccolo e già da quel momento si poteva notare il suo talento, voglio aiutarlo a crescere e a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato e che merita, allo stesso tempo lui aiuterà noi con la sua voglia, la sua energia, il suo tiro e la sua fisicita ” , queste le parole di coach Pardini .