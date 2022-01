Home

Sport

Basket

Basket, Libertas: “gruppo squadra negativizzato”

Basket

21 Gennaio 2022

Basket, Libertas: “gruppo squadra negativizzato”

Livorno 21 gennaio 2022 – Basket, Libertas: “gruppo squadra negativizzato”

Buone notizie per il basket cittadino. La Libertas Livorno 1947 comunica che tutti i componenti del gruppo squadra che nelle settimane scorse sono stati affetti da Covid-19 si sono negativizzati. Per tutti è stata immediatamente avviata la procedura ‘return to play’.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin