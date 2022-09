Home

Basket: Libertas Liburnia (C Silver). 1° posto nel Città di Livorno, Memorial Silvio Gatto

24 Settembre 2022

È sbarcata nella bacheca della Libertas Liburnia la coppa relativa alla squadra prima classificata della XXVII edizione del Trofeo Città di Livorno, 11° Memorial ‘Silvio Gatto’, il quadrangolare di inizio stagione disputato sul prestigioso campo dello ‘storico’ PalaCosmelli, l’impianto che ospiterà la grande maggioranza delle partite casalinghe della stessa formazione gialloblù nel nuovo torneo di C Silver, al via nel primo fine settimana di ottobre.

Al torneo Città di Livorno, svoltosi nelle serate di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre hanno partecipato le quattro squadre cittadine di C Silver. La Libertas Liburnia ha battuto, nella semifinale, il Fides Livorno 64-59 (Pardini T., Bianchi, Martelli 4, Brunelli 21, Mangoni 2, Ristori 11, Mannucci, Bonciani 8, Paroli, Rubini 18, Muzzati, Ferretti) e, in finale l’Invictus Livorno 73-66 (Ristori 7, Mangoni 4, Bonciani 25, Brunelli 11, Mannucci 1, Rubini 24, Ferretti, Bianchi 1, Muzzati, Pardini T., Martelli, Paroli).

Grande per i ragazzi allenati da Gabriele Pardini la soddisfazione per aver colto questi due brillanti successi e, soprattutto, grande la soddisfazione per aver giocato un basket intenso e di qualità.

L’entusiasmo contagioso mostrato da tutti quanti, giovani, giovanissimi e meno giovani, testimonia la compattezza in seno allo spogliatoio.

È giusto celebrare la conquista del trofeo, è giusto sottolineare come queste due vittorie stiano servendo per gettare ulteriore benzina sul fuoco dell’entusiasmo, ma è al tempo stesso giusto restare con i piedi per terra, consapevoli che non manca il lavoro e che questa squadra non può contare sul ‘tonnellaggio’ e sull’esperienza di altre formazioni impegnate nella stessa categoria. Insomma: avanti con tanta umiltà, ad iniziare dalla sfida di questa domenica, alle 17:00 sul terreno del Quarrata (C Gold), nella terza ed ultima fatica della Coppa Toscana. Poi, sabato 1 ottobre, al PalaCosmelli, il via al campionato di C Silver: ospite il Cbm Carrara.

