Basket: Libertas Liburnia (C Silver). Domani derby ‘in trasferta’ con l’Invictus

7 Ottobre 2022

Basket: Libertas Liburnia (C Silver). Domani derby ‘in trasferta’ con l’Invictus

Livorno 7 ottobre 2022

Nel pre-campionato la Libertas Liburnia ha affrontato le altre tre squadre cittadine impegnate nel torneo di C Silver.

I ragazzi di Gabriele Pardini, nel quadrangolare ‘Città di Livorno – Memorial Silvio Gatto’ disputato al PalaCosmelli, hanno battuto, sia il Fides sia l’Invictus.

Sempre sul parquet del PalaCosmelli, ma in Coppa Toscana, i gialloblù hanno perso contro l’US Livorno.

Tre gare utili nel processo di crescita della squadra.

Tre partite utili per avvicinarsi al clima campionato. Tre incontri da ‘resettare’, da non prendere in considerazione in vista delle nuove sfide con le tre ‘cugine’.

Questo sabato 9 ottobre, nel quadro della seconda giornata di C Silver, la Libertas Liburnia se la vedrà (tra mille virgolette ‘in trasferta’) con l’Invictus.

Si giocherà nella palestra di via Pera, con palla a due alle 19:00. Arbitreranno Lorenzo Cammilli di Empoli e Antonio Putaggio di Vinci.

L’Invictus ha perso nel turno d’apertura del torneo fuori casa con la Laurenziana Firenze 87-76, mentre la Libertas Liburnia, sul terreno amico del PalaCosmelli, ha superato la Cbm Carrara 73-64.

In tutto, durante il campionato, saranno ben dodici i derby con protagoniste squadre livornesi. Partite del tutto particolari, che – secondo tradizione – sfuggono ad ogni pronostico e sono difficili da inquadrare alla vigilia.

Anche l’incontro di questo sabato – in senso assoluto il primo dei dodici derby; sei per ciascuna delle quattro formazioni – è aperto ad ogni risultato. La Libertas Liburnia ha preparato il confronto con la consueta intensità.

Pardini e i suoi collaboratori Ferretti e Grechi appaiono soddisfatti del lavoro effettuato nel corso della settimana.

Quella con l’Invictus è la seconda tappa di un viaggio che, in tutto sarà lunga 30 giornate. Gara importante sotto ogni punto di vista.

La giovane formazione gialloblù, consapevole delle proprie caratteristiche (e perchè no, anche dei propri limiti) è pronta ad affrontarla con il solito spirito combattivo.

