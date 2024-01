Home

Sport

Basket

Basket, Libertas Liburnia, Divisione Regionale 1 cede al Valdicornia

Basket

29 Gennaio 2024

Basket, Libertas Liburnia, Divisione Regionale 1 cede al Valdicornia

Livorno 29 gennaio 2024 – Basket, Libertas Liburnia, Divisione Regionale 1 cede al Valdicornia

Per centrare il primo successo del 2024, non è bastato alla Libertas Liburnia un buon lavoro in difesa, nè è stata sufficiente una discreta prima parte di gara. In casa, contro il Valdicornia – una delle migliori realtà del torneo, come evidenzia la classifica -, i gialloblù, privi di Mori (squalificato) e di Venditti (sempre out dopo l’operazione al ginocchio), hanno ceduto 53-64.

Successo ospite legittimo, ma scarto finale severo: un punteggio meno vistoso – e comunque non in doppia cifra – avrebbe rispecchiato con più fedeltà l’andamento di un incontro viaggiato a lungo sui binari dell’equilibrio.

Solo negli ultimi giri di lancetta, gli ospiti hanno effettuato il break decisivo. Gara con pochi canestri fin dall’avvio: 11-12 il parziale del primo quarto. Nel secondo tempino, i ragazzi di Emiliano Ferretti e del suo vice Michele Martella si dimostrano concreti, soprattutto nella propria metà campo.

All’intervallo lungo il margine interno di più 5 (29-24) non fa una grinza. Al rientro sul parquet, i gialloblù sbagliano troppe conclusioni: al Valdicornia bastano 20 punti siglati tra il 21’ e il 30’ per operare il sorpasso e presentarsi all’alba dell’ultimo segmento della sfida avanti 38-44.

Le difficoltà in fase offensiva impediscono, nel quarto tempino, ai locali di riprendere in mano il pallino del gioco. Il Valdicornia, sornione, amministra il piccolo margine, per poi allungare, fino al 53-64 conclusivo.

Sabato prossimo (ore 18:15) la Libertas Liburnia renderà visita al Bellaria Pontedera. Poi, nel quadro della quarta di ritorno, i gialloblù osserveranno un turno di riposo. Solo giovedì 15 febbraio (ore 20:30) ci sarà il prossimo impegno casalingo, con il Rosignano.

Mannucci e compagni vogliono risalire in classifica e centrare l’accesso ai play-off, fase che vedrà al via le migliori otto del girone.

Il tabellino del derby della provincia con il Valdicornia:

Pardini 3, Lorenzini 2, Botteghi, Spinelli 18, Stolfi 3, Gamba 6, Apolloni 6, Mannucci, Bellavista 10, Pistolesi 5. All.: Ferretti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin