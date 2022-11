Home

Basket: Libertas Liburnia i risulteti degli under 20 e under 19

22 Novembre 2022

Livorno 22 novembre 2022 – È un classico del basket, a tutti i livelli: le sfide che viaggiano punto a punto, sui binari dell’equilibrio, vengono decise da piccoli particolari, negli ultimi istanti della gara, a ridosso della sirena conclusiva.

Normalmente non manca a chi fa sua la posta in palio anche un briciolo di fortuna. La partita giocata giovedì 17 e valida per la quarta giornata del campionato Silver toscana under 20 tra le rappresentative di categoria della Sestese e della Libertas Liburnia non ha rappresentato l’eccezione alla regola.

I fiorentini padroni di casa si sono imposti 57-51. Non è stato un furto, ci mancherebbe altro, ma ai gialloblù ospiti resta l’amarezza per un possibile blitz sfuggito pressochè in extremis. Sestese in vantaggio 51-48 ad una manciata di secondi dalla fine.

Tommaso Pardini (autore di 26 punti in tutto), dalla grandissima distanza, imbuca il tiro del pareggio a -4”.

Alla ripresa del gioco, clamorosa la disattenzione difensiva labronica e comodo canestro dei locali. La Libertas Liburnia ricorre al fallo sistematico, ma i fiorentini, dalla lunetta, non tremano e allungano fino al più 6 conclusivo. I livornesi, giovedì 24 alle 20:45 ospiteranno, alle Lambruschini, il Chiesina Uzzanese.

UNDER 20 SESTESE – LIBERTAS LIBURNIA 57-51

LIBERTAS LIBURNIA: Pardini T. 26, Borzoni 2, De La Cruz 12, Silvera, Sartor 2, Diop 4, Paroli 4, Polciuk, Nachi 2. All.: Gabriele Pardini.

Nell derby cittadino giocato nella mattinata di domenica 20 e valido per la quinta giornata del girone F del torneo Silver under 19, la Libertas Liburnia ha perso 59-74 con l’Invictus. Tanto equilibrio per oltre tre tempini. Poi, complice un calo fisico, i gialloblù hanno consentito ai più esperti antagonisti (molti atleti dell’Invictus sono classe 2004) di scavare il solco. In classifica le due formazioni livornesi sono ora appaiate a quota sei punti in graduatoria. Per gli under 19 gialloblù si è trattato dell’ultimo impegno del mese di novembre.

UNDER 19 LIBERTAS LIBURNIA – INVICTUS LIVORNO 59-74

LIBERTAS LIBURNIA: Pardini T. 20, Sartor 9, Accardo, Tonini, Palumbo, Busoni, Borzoni 4, Diop 5, De La Cruz 17, Doumbia, Paroi 4. All.: Gabriele Pardini.

