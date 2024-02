Home

Basket, Libertas Liburnia Livorno: bel successo esterno con Bellaria Pontedera

5 Febbraio 2024

Contro il Bellaria Pontedera, nella terza di andata, la Libertas Liburnia aveva colto, sul terreno amico del PalaBastia, lo scorso 22 ottobre, il primo successo stagionale (72-67 dopo un match equilibrato, deciso dopo un supplementare).

Contro la stessa formazione, i ragazzi di Emiliano Ferretti e del suo assistente Michele Martella hanno ottenuto, in questo primo sabato del mese di febbraio, la prima vittoria del 2024 (prima affermazione del girone di ritorno).

Nella città della Piaggio, nella palestra situata all’interno dell’impianto della polisportiva Bellaria, i gialloblù si sono imposti 55-66. Un blitz pesantissimo, in una partita che potrebbe rappresentare la tanto desiderata ‘scintilla’ dell’intera annata.

Che sia la gara della svolta? Incrociando le dita, è da sottolineare come nel prossimo weekend, nella quarta di ritorno, i livornesi osserveranno un turno di riposo.

La Libertas Liburnia tornerà in campo solo giovedì 15 febbraio alle 20:30, per ospitare il Rosignano. Intanto è da gustare il dolce sapore di un successo, quello di Pontedera, meritato e fortemente voluto.

Un’affermazione realmente di squadra, frutto in primis di una concreta opera svolta in difesa. In attacco, immarcabile Spinelli, che ha chiuso con 27 punti all’attivo.

I gialloblù ospiti hanno chiuso il primo tempino in vantaggio 8-19 e poi nei quarti centrali hanno amministrato il margine (19-29 al 20’, 35-44 al 30’). Un gap difeso anche nell’ultimo segmento dell’incontro.

Il mirino è puntato sull’ottavo posto in classifica, un piazzamento, che garantirebbe l’accesso ai play-off.

Il tabellino: Pardini, Busoni 3, Lorenzini 6, Botteghi, Mori 12, Baroni, Spinelli 27, Stolfi 11, Gamba, Apolloni 5, Mannucci, Pistolesi 2. All.: Ferretti.

