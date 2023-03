Home

17 Marzo 2023

Livorno 17 marzo 2023 – Basket: Libertas Liburnia Livorno. C Silver. Domenica match interno con l’Audax Carrara

Quella in programma domenica alle 21:00 al PalaCosmelli tra la Libertas Liburnia Livorno e l’Audax Carrara sarà, in ordine cronologico, l’ultima delle otto partite valide per la 23° giornata (8° di ritorno) della C Silver Toscana.

In graduatoria, i marmiferi condividono con la Laurenziana Firenze la decima piazza, l’ultima posizione utile per l’accesso alla serie C 2023/24.

Un obiettivo ormai irraggiungibile per la Libertas Liburnia, che però giocherà anche questo confronto (e non è certo una novità) con feroci stimoli.

A livello di impegno, di grinta e di attaccamento ai colori sociali, i gialloblù di coach Pardini non hanno nulla da rimproverarsi.

Questo torneo, indipendentemente dal bottino di punti fin qui ottenuto, si sta dimostrando utile per acquisire utili esperienze.

Nelle restanti sette fatiche stagionali, i livornesi proveranno ad ottenere buoni risultati e ad aumentare il minutaggio dei giovani e giovanissimi, che si stanno mettendo in grande evidenza anche nei campionati under 19 e under 20.

Tali promettenti atleti, da mesi, sono stati presi per mano dai compagni di squadra più maturi. E a proposito di atleti esperti: non sarà a referto, contro l’Audax Carrara, Alberto Bonciani, appiedato dal giudice sportivo per una giornata. Un’assenza pesante, ma – c’è da scommetterci – anche in questa occasione non mancherà da parte dei gialloblù labronici la massima determinazione e la volontà di tornare ad un successo che – complice anche una buona dose di sfortuna – manca dallo scorso 21 dicembre. Una gara tutta da vivere e da gustare sugli spalti del PalaCosmelli.

