Basket: Libertas Liburnia Livorno. C Silver. Le parole di capitan Mannucci in vista della partita di sabato 14

13 Gennaio 2023

Livorno 13 gennaio 2023

Quello in programma sabato 14 alle 21:00 al PalaCosmelli contro il Monsummano è, per la Libertas Liburnia Livorno, il primo impegno casalingo del 2023 e, soprattutto, è un incontro particolarmente importante.

La gara in questione, valida per la 14° giornata (penultima del girone d’andata) della C Silver, è presentata direttamente da Filippo Mannucci, il capitano della formazione gialloblù labronica.

“Si tratta – suona la carica Mannucci – di una partita delicata, nella quale dobbiamo cercare di recuperare punti preziosi.

Dobbiamo lavorare soprattutto per trovare il giusto approccio fin dall’inizio: troppo spesso nel passato, abbiamo faticato, soprattutto in fase difensiva, nei primi minuti.

Anche sabato scorso, nella prima parte della gara persa a Montale, abbiamo mostrato qualche problema di troppo.

Il tutto al cospetto di una squadra che, nonostante abbia un’età media piuttosto bassa, si è dimostrata più cinica di noi e più pronta fisicamente.

Non dobbiamo, e in primis non devo io, in qualità di capitano, farci coinvolgere negativamente in alcuni aspetti, quali il metro arbitrale e la situazione falli.

Oggettivamente, a Montale, non ero al cento per cento della condizione fisica e non ho giocato una bella partita.

Dobbiamo lavorare, e in questi giorni lo stiamo facendo, al massimo in palestra, per prepararci alla sfida con Monsummano e alle altre sedici gare che ci attendono.

Dobbiamo eliminare determinate sbavature, ma sono estremamente fiducioso”

