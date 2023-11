Home

Basket, Libertas Liburnia Livorno (Divisione Regionale 1): domenica match casalingo con Castelfranco

17 Novembre 2023

Settima fatica nel campionato di Divisione Regionale 1 (l’ex serie D) per la Libertas Liburnia, al suo terzo impegno in terra livornese consecutivo.

I gialloblù, che hanno già osservato, in questo girone di andata, il loro turno di riposo (quello che a rotazione spetta a tutte le squadre al via del girone 1), ospiteranno in questa domenica (PalaBastia, palla a due alle 18:15), nel quadro dell’ottava giornata, il Castelfranco.

I ragazzi allenati da Emiliano Ferretti e dal suo vice Michele Martella hanno ottenuto nelle ultime due uscite una vittoria (al PalaBastia, contro il Vela Viareggio, due domeniche fa) ed una sconfitta (nella palestra di via Pera, nel derby cittadino formalmente disputato in trasferta, con l’Invictus, sabato scorso).

Con il Castelfranco, i labronici sono chiamati ad una gara ricca di sostanza in ogni fazzoletto di campo. Servirà smalto ed accortezza in questa gara non facile. Una partita utile per perfezionare l’amalgama tra atleti di ‘differenti generazioni’ che, fino a poche settimane fa, mai avevano giocato fianco a fianco. Quella della Libertas Liburnia è una squadra con qualità ed è destinata a crescere nell’arco della stagione.

