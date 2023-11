Home

13 Novembre 2023

Basket, Libertas Liburnia Livorno (Divisione Regionale 1): dopo lo stop nel derby, match con il Castelfranco

Il percorso di crescita di questa squadra, composta da tanti elementi, di età differente, che non giocavano insieme fino a pochi mesi fa, passa anche da queste situazioni e da questo tipo di sconfitte.

La Libertas Liburnia Livorno, nel derby cittadino (formalmente i gialloblù erano in trasferta) di sabato, nella palestra di via Pera, contro l’Invictus Livorno, non è riuscita a ripetersi sui buoni livelli espressi sei giorni prima nel vittorioso confronto casalingo con il Vela Viareggio.

Alla distanza ai ragazzi allenati da Emiliano Ferretti e dal suo assistente Michele Martella è mancata la dovuta freschezza. La Libertas Liburnia è parsa pimpante nella prima parte del confronto (‘ospiti’ in vantaggio 39-46 all’intervallo lungo), ma poi l’inerzia del match è passata in mano agli avversari, che hanno scavato il definitivo solco nell’ultimo quarto (parziale di 23-8).

Alla sirena conclusiva, punteggio fissato sull’84-70. In settimana saranno analizzati, con serenità, gli errori. Domenica prossima alle 18:15, al PalaBastia, match con la Pallacanestro Castelfranco.

Il tabellino gialloblù nella gara di sabato scorso:

Pardini, Busoni 3, Botteghi 6, Lorenzini 5, Mori 14, Spinelli 14, Stolfi 12, Gamba 3, Venditti 15, Apolloni 2, Mannucci, Pistolesi. All.: Ferretti; ass.: Martella.

