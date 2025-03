Basket

11 Marzo 2025

Livorno 11 marzo 2025 Basket: Libertas Liburnia Livorno. Prima squadra e under 15

Domenica 9 marzo, al PalaBastia, hanno giocato la prima squadra della Libertas Liburnia e la rappresentativa gialloblù under 15.

PRIMA SQUADRA.

Quaranta minuti intensi, vibranti con toni agonistici di spessore: una bella partita che ha pienamente confermato le importanti – per la categoria – qualità delle due formazioni, non a caso in lotta per le prime piazze.

La gara in questione, valida per l’ottavo turno del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A, si è chiusa con l’affermazione – meritata, anche se sofferta – dei padroni di casa della Libertas Liburnia Livorno sulla BCL Lab Lucca (75-70).

I gialloblù hanno operato con concretezza sia in fase d’attacco (29 punti per Stolfi, autore anche di cinque triple), sia in fase difensiva. Prima dell’intervallo lungo, il match è caratterizzato da break e controbreak.

Gli ospiti, molto precisi dalla distanza, chiudono il primo quarto avanti 13-24. Puntuale la risposta dei labronici, che tra l’11’ e il 20’ firmano un parziale di 20-8 e si presentano alla pausa lunga in vantaggio 33-32. I lucchesi riprendono a macinare gioco e canestri: 51-54 al 30’.

Nel momento della verità, nel cuore dell’ultimo tempino, quando i palloni cominciano a scottare, è Stolfi a caricarsi sulle spalle la squadra e a realizzare, dall’arco e dalla linea dei liberi, i punti del definitivo mini strappo.

La sensazione è che con i suoi elementi esperti, con i suoi giovani e giovanissimi, la Libertas Liburnia abbia la possibilità, nelle restanti cinque giornate della regular season di togliersi buone soddisfazioni.

Domenica prossima alle 18:30, appuntamento interno con il Pontremoli. Il tabellino: Pardini T. 8, Mirabelli 1, Busoni 3, Nachi ne, Baroni ne, Baccelli, Stolfi 29, Mannucci 5, Bonciani 12, Venditti 14, Pistolesi 3. All.: G. Pardini.

UNDER 15

Gli under 15 della Libertas Liburnia, allenati da Andrea Referendario, nel derby casalingo giocato con il Don Bosco Livorno, hanno perso 54-84 (12-26, 23-44, 35-63 i punteggi indicati dal tabellone in chiusura dei primi tre tempini). Il commento e il punto di Referendario: “In una partita giocata a mille all’ora, vale la regola del canestro subìto: l’ampio divario conclusivo è figlio di tale regola. Il gruppo deve ancora lavorare tanto in allenamento per acquisire maggiore autonomia e continuità di gioco. La strada fatta finora è stata tanta e le sconfitte dispiacciono: continuiamo a prepararci in palestra per crescere ancora”. Il tabellino: Colina, Danero 11, Villanueva, Estanoslao N. 4, Dell’Unto 2, Magnaye, Estanislao T., Mucollari 20, Gonzales 7, Pena 6, Rezgui 2, Castillo 2.