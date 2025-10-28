Home

Sport

Basket

Basket, Libertas Liburnia Livorno Under 15 e under 17, i risultati

Basket

28 Ottobre 2025

Basket, Libertas Liburnia Livorno Under 15 e under 17, i risultati

Livorno 28 ottobre 2025 Basket, Libertas Liburnia Livorno Under 15 e under 17, i risultati

Una vittoria ed una sconfitta per le rappresentative giovanili della Libertas Liburnia nelle loro prime uscite dell’annata. La squadra under 15 ha superato il Ponsacco 89-43 mentre la formazione under 17 ha perso 37-85 con la Gea Grosseto. Le due compagini gialloblù erano impegnate tra le mura amiche.

UNDER 17. 10-21, 25-43, 30-68 i parziali dei primi tre tempini. Contro una formazione, quella maremmana, di spessore,i gialloblù hanno fatto fatica. Si prospetta per i ragazzi di Referendario un campionato impegnativo. Una stagione da affrontare con tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare in palestra. Il tabellino: Colina 1, Danero 5, Magliozzi 5, Villanueva, Candelaria 6, Estanislao N., Dell’Unto 7, Rosini 1, Estanislao T., Mucollari 10, Franceschi, Castillo 2. All.: Referendario.

UNDER 15. I livornesi, nel match interno con il Ponsacco, hanno sempre condotto: 24-10 al 10’, 46-16 a metà incontro, 72-27 alla fine del terzo quarto. Un inizio di torneo convincente per una squadra, quella gialloblù, con buoni mezzi. Nell’esordio stagionale, buono l’approccio e buone le giocate almeno per tre quarti gara. Il tabellino: Acenas 2, Danero 35, Magliozzi 10, Candelaria 12, Picchianti, Degan 5, Marashi 4, Mucollari 8, Gonzales 4, Franceschi 7, Mazza 2. All.: Referendario.