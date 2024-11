Home

Sport

Basket

Basket, Libertas Liburnia: nuovo successo per i livornesi in Divisione Regionale 2

Basket

26 Novembre 2024

Basket, Libertas Liburnia: nuovo successo per i livornesi in Divisione Regionale 2

Livorno 26 novembre 2024 Basket, Libertas Liburnia: nuovo successo per i livornesi in Divisione Regionale 2

Incontro di alto livello, a livello under 20, a Montecatini tra la rappresentativa di categoria dei padroni di casa e la Libertas Liburnia.

I termali si sono imposti 70-59. Dopo un primo segmento di gara chiuso in parità, 16-16, i locali hanno allungato (34-27 all’intervallo lungo) per poi respingere i generosi tentativi di rimonta degli ospiti.

Il tabellino dei livornesi: Apolloni 18, Pardini 13, Gamba 12, Nannicini 12, Busoni, Nachi, Della Bella, Sartor, Palumbo. All.: Mart

Quarta vittoria su sei incontri per la Libertas Liburnia nel campionato di Divisione Regionale 2, girone toscano A. Al PalaBastia, al termine di una sfida intensa ed equilibrata, caratterizzata da difese accorte e dal punteggio basso, la formazione gialloblù livornese si è imposta sul temibile Volterra 57-55.

Un successo prezioso, importante e fortemente voluto, che consente di restare nelle alte sfere della classifica e di avvicinarsi, con fiducia ed ottimismo, alla striscia-record di tre partite da giocare consecutivamente in trasferta.

Giovedì 28 match esterno con Lab Lucca, sabato 7 dicembre sfida sul terreno del Pontremoli e sabato 14 dicembre recupero della seconda giornata, sul campo della Pnc Livorno. Formazione, quella della Libertas Liburnia, composta da giocatori espertissimi e da atleti neppure ventenni. Una miscela esplosiva: nonostante la differenza d’età tra i vari elementi, la vera arma in più della squadra è rappresentata dalla coesione e dalla compattezza del gruppo.

Tutti quanti, in ogni singola gara, forniscono il loro concreto contributo. Il tutto indipendentemente da chi realizza il maggior bottino di canestri (nella circostanza, contro il Volterra, i non più giovanissimi Venditti e Bonciani hanno siglato, rispettivamente, 17 e 16 punti). Il tabellino del match: Pardini T. 3, Busoni 1, Nachi ne, Baroni 1, Fiore 8, Baccelli, Ristori 2, Stolfi 2, Mannucci, Bonciani 16, Venditti 17, Pistolesi 7. All.: Pardini G.

Basket, Libertas Liburnia: nuovo successo per i livornesi in Divisione Regionale 2