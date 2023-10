Home

10 Ottobre 2023

Basket, Libertas Liburnia. Sconfitta interna nel primo turno del campionato di Divisione Regionale 1

Livorno 10 ottobre 2023 – Basket, Libertas Liburnia. Sconfitta interna nel primo turno del campionato di Divisione Regionale 1

Il campionato inizia con un passo falso.

In casa contro una squadra temibile, grintosa e concreta, la Libertas Liburnia paga a caro prezzo le proprie difficoltà in attacco ed un eccessivo nervosismo.

Sul campo amico del PalaBastia, i gialloblù livornesi, nella giornata di apertura del campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) cedono contro il Calcinaia 48-67.

Primo quarto in sostanziale equilibrio, 18-19. Poi i labronici smettono di segnare. Agli ospiti è sufficiente un’alta percentuale nei liberi per scavare il solco.

Vittoria ospite sorprendente (almeno nelle dimensioni), ma ‘nessun dramma’ in casa livornese.

La formazione allenata da Emiliano Ferretti deve far tesoro degli errori commessi e ripartire di slancio. I mezzi per togliersi soddisfazioni non mancano. Non mancano certo prove d’appello. E non manca il tempo per migliorare l’amalgama. Se interpretata nel modo giusto, questa sconfitta può diventare persino salutare.

Contro Calcinaia, indisponibile e costretto alla tribuna, per un problema ad un ginocchio, l’esperto Venditti.

Il tabellino gialloblù: Pardini 1, Busoni 6, Botteghi, Lorenzini 3, Mori 14, Baccelli, Spinelli 11, Stolfi 10, Paroli, Apolloni 1, Mannucci (cap.), Pistolesi 2. All.: Ferretti.

