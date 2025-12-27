Home

Sport

Basket

Basket, Libertas verso Ruvo: Diana avverte “Trasferta piena di insidie”

Basket

27 Dicembre 2025

Basket, Libertas verso Ruvo: Diana avverte “Trasferta piena di insidie”

Livorno 27 dicembre 2025 Basket, Libertas verso Ruvo: Diana avverte “Trasferta piena di insidie”

Libertas Livorno 1947, Diana guarda avanti: “Bilancio positivo, ora crescere ancora”

Si chiude a Ruvo di Puglia il 2025 solare della Libertas Livorno 1947 e, allo stesso tempo, il girone di andata del campionato. Alla vigilia dell’ultima trasferta dell’anno, coach Diana traccia un bilancio dei primi mesi di stagione e guarda con fiducia al futuro, senza però sottovalutare le insidie della sfida in terra pugliese.

Il tecnico amaranto non ha dubbi: il percorso fin qui è più che soddisfacente. «Il bilancio è chiaramente positivo – spiega – siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo posti». Ma oltre ai risultati, Diana sottolinea un aspetto che ritiene fondamentale: il clima che si è creato attorno alla squadra. «Sono molto contento dell’ambiente che si respira, delle emozioni che stiamo vivendo insieme ai tifosi e di quelle che riusciamo a trasmettere. Questa è la cosa più importante di questo inizio di stagione».

Una Libertas che sta dimostrando di essere un vero gruppo, capace di lottare e giocare insieme nei momenti chiave. «È una squadra che in tanti frangenti si comporta da squadra vera – prosegue il coach – con grande capacità di sacrificio e condivisione. Il gruppo è ancora in costruzione, è appena arrivato un nuovo elemento che può darci ulteriori soluzioni e il nostro obiettivo è chiudere bene il girone di andata per poi crescere ancora nel ritorno».

L’avversario di domenica, Ruvo di Puglia, occupa le ultime posizioni della classifica e arriva da una pesante sconfitta a Bologna, ma Diana mette in guardia: «Sono proprio queste le partite più pericolose. Ruvo ha fame di punti, voglia di riscatto e giocherà con grande aggressività. Mi aspetto un avversario tosto e determinato».

Allo stesso tempo, anche la Libertas ha motivazioni forti. «Dobbiamo riscattare l’ultima sconfitta casalinga e riprenderci due punti importanti per il nostro cammino», sottolinea il tecnico, consapevole del valore della posta in palio in chiave classifica.

Buone notizie arrivano infine dall’infermeria. Everly Muzzol si è allenato regolarmente per tutta la settimana e dovrebbe essere pienamente a disposizione. «Si è allenato a pieno regime – conferma Diana – e contiamo di averlo in campo domenica a Ruvo di Puglia».

La Libertas Livorno 1947 si prepara così a chiudere l’anno con una trasferta impegnativa, tra entusiasmo, ambizione e la consapevolezza di poter continuare un percorso di crescita che sta già regalando emozioni alla squadra e al suo pubblico.

Basket, Libertas verso Ruvo: Diana avverte “Trasferta piena di insidie”