Home

Sport

Basket

Basket, Lorenzo Crocetta convocato nella Nazionale azzurra Under 18

Basket

18 Dicembre 2022

Basket, Lorenzo Crocetta convocato nella Nazionale azzurra Under 18

Livorno 18 dicembre 2022 – Lorenzo Crocetta convocato nella Nazionale azzurra Under 18

Ennesima soddisfazione per la florida “cantera” della Pallacanestro Don Bosco; arriva dalla lista dei convocati, diramata da coach Andrea Capobianco, per il prossimo raduno della Nazionale azzurra Under 18, in programma al Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dal 27 al 29 dicembre. Tra i 18 chiamati figura anche un portacolori della Pallacanestro Don Bosco, il classe 2006 Lorenzo Crocetta.

A Lorenzo i più sentiti complimenti per la convocazione, da parte di tutto lo staff, tecnico e societario, della Pallacanestro Don Bosco

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin