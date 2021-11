Home

Basket, Luca Campori è la nuova guardia/ala della Pielle

19 Novembre 2021

Livorno 18 novembre 2021

La PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Luca Campori guardia/ala (classe 1999) di 194 cm per 88 kg.

Originario di Forlimpopoli, Luca si forma a livello cestistico tra la Mens Sana Siena e la Pallacanestro Forlì, senza dimenticare le due importanti parentesi nelle stagioni 2017-18 e 2018-19 tra il Basket Lugo e il Basket 2000 Reggio Emilia; nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della sua città natale, acquisendo minuti ed esperienza a disposizione di coach Sandro Dell’Agnello e conquistando pure il premio di miglior under della Supercoppa 2020 di Serie A2. Nella pre season 2021/2022, Luca ha iniziato ad allenarsi agli ordini di coach Ramondino nelle fila della Bertram Tortona, team di serie A1, salvo poi accettare l’offerta della Virtus Cassino (Serie B, girone C), con la cui maglia ha collezionato 7 presenze in campionato con 13 punti abbondanti di media a partita.

A Luca Campori, che vestirà la canotta numero 77 e sarà già disponibile per la partita di domenica 21 novembre contro la Ltc Sangiorgese, il più caloroso benvenuto da parte della Unicusano Pielle Livorno.

