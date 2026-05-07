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Basket, l’under 15 della Libertas Liburnia Livorno vince anche nell’impegno infrasettimanale

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7 Maggio 2026

Basket, l’under 15 della Libertas Liburnia Livorno vince anche nell’impegno infrasettimanale

Livorno 7 maggio 2026 Basket, l’under 15 della Libertas Liburnia Livorno vince anche nell’impegno infrasettimanale

Per la Libertas Liburnia under 15, la miglior partita dell’anno è coincisa con l’occasione più adatta; nel turno infrasettimanale giocato in trasferta, valido quale anticipo della seconda giornata di ritorno nel campionato Silver di categoria, i gialloblù si sono imposti contro i pari età del Follonica 43-73. Lo scontro di testa ha emesso un verdetto inappellabile: per i livornesi allenati da Andrea Referendario un importante passo in avanti verso le finali.

Inizio titubante per entrambe le squadre; alla fine dei primi due equilibrati quarti la Libertas Liburnia conduce solo di 3 (23-26). Di altissimo livello il terzo segmento di gara degli ospiti: 12-32 il parziale del tempino e gialloblù avanti 35-58 al 30’. Negli ultimi dieci minuti, vano il tentativo dei locali di recuperare il ritardo: la Libertas Liburnia allunga, per il +30 conclusivo.

FOLLONICA – LIBERTAS LIBURNIA 43-73 (9-15, 23-26, 35-58)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Acenas, Danero 25, Magliozzi 4, Candelaria, Marashi, Kulbaev 9, Mucollari 8, Gonzales 4, Franceschi 12, Di Mattei 11. All.: Referendario.