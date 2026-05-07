Basket 7 Maggio 2026

Basket, l’under 15 della Libertas Liburnia Livorno vince anche nell’impegno infrasettimanale

Livorno 7 maggio 2026 Basket, l’under 15 della Libertas Liburnia Livorno vince anche nell’impegno infrasettimanale

 

Basket, l'under 15 della Libertas Liburnia Livorno vince anche nell'impegno infrasettimanalePer la Libertas Liburnia under 15, la miglior partita dell’anno è coincisa con l’occasione più adatta; nel turno infrasettimanale giocato in trasferta, valido quale anticipo della seconda giornata di ritorno nel campionato Silver di categoria, i gialloblù si sono imposti contro i pari età del Follonica 43-73. Lo scontro di testa ha emesso un verdetto inappellabile: per i livornesi allenati da Andrea Referendario un importante passo in avanti verso le finali.

Inizio titubante per entrambe le squadre; alla fine dei primi due equilibrati quarti la Libertas Liburnia conduce solo di 3 (23-26). Di altissimo livello il terzo segmento di gara degli ospiti: 12-32 il parziale del tempino e gialloblù avanti 35-58 al 30’. Negli ultimi dieci minuti, vano il tentativo dei locali di recuperare il ritardo: la Libertas Liburnia allunga, per il +30 conclusivo.

FOLLONICA – LIBERTAS LIBURNIA 43-73 (9-15, 23-26, 35-58)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Acenas, Danero 25, Magliozzi 4, Candelaria, Marashi, Kulbaev 9, Mucollari 8, Gonzales 4, Franceschi 12, Di Mattei 11. All.: Referendario.

 

 

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