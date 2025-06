Home

2 Giugno 2025

Livorno 2 giugno 2025 Basket mercato: Colpo del Jolly Acli, arriva Anna Poggio

Il mercato in entrata del Jolly Acli Basket si apre nel migliore dei modi con un innesto di grande valore tecnico e umano.

La società è infatti lieta di annunciare l’ingaggio di Anna Poggio, pivot di 185 cm, classe 2001, reduce da una brillante stagione in Serie A2 con la maglia di Matelica, dove ha fatto registrare una media di 11,5 punti e 10,6 rimbalzi a partita.

Giocatrice solida, potente e affidabile, Poggio si distingue per la costanza delle sue prestazioni su entrambi i lati del campo: presenza determinante sotto le plance, è pronta a portare fisicità, talento ed esperienza al roster livornese.

Le sue parole:

«Ho iniziato a giocare a Savona, dove sono rimasta fino alla fine delle superiori disputando la Serie B. Poi ho proseguito la mia carriera in Serie A2, prima a Firenze per tre anni e poi a Matelica per altre due stagioni. Ora comincia per me una nuova avventura, e sono davvero felice di poterla vivere a Livorno.

La scelta di approdare al Jolly Acli è stata ponderata e convinta:

«Lasciare Matelica non è stato facile, ho vissuto due anni bellissimi. Ma questo progetto mi ha colpita fin da subito e, allo stesso tempo, avevo voglia di avvicinarmi un po’ a casa dopo due anni lontana».

Grande determinazione anche sul piano individuale:

«Ogni stagione rappresenta un’occasione per crescere. Voglio migliorare sotto tutti i punti di vista e dare il massimo per essere utile alla squadra».

Infine, un messaggio ai tifosi:

«Speriamo di essere una squadra che può competere con tutti e di fare un buon campionato. E spero che i livornesi vengano numerosi al palazzetto a sostenerci: il loro entusiasmo sarà fondamentale!».

Con l’arrivo di Anna Poggio, il Jolly lancia un segnale forte in vista della prossima stagione.

