Basket Mercato: doppio colpo per la Pielle femminile, arrivano Elena Cecchi e Francesca Nottolini

Basket

21 Luglio 2021

Livorno, 21 luglio 2021

La Pielle Livorno (Serie B femminile) annuncia l’ingaggio di Elena Cecchi e Francesca Nottolini

Elena Cecchi, ala classe 1999 – 170 cm – proveniente da Le Mura Spring Lucca.

Prodotto del settore giovanile lucchese, in pianta stabile nel roster della Serie B dalla stagione 2018/2019, Elena ha chiuso la breve ma intensa avventura 2020/2021 con quasi 9 punti di media a partita e un high di 16.

“Anche per me, come Francesca (Nottolini, ndr), si tratta della mia prima esperienza lontano da casa e per questo non vedo l’ora di iniziare; conosco bene l’allenatore, Luca Castiglione, e con alcune ragazze ho anche condiviso bellissimi momenti a livello giovanile. Sono davvero elettrizzata e ce la metterò tutta per essere all’altezza di una grande società che sta crescendo molto pure in ambito femminile”.

Francesca Nottolini , playmaker di 166 cm, pure lei – come Cecchi – proveniente da Le Mura Spring Lucca.

Dopo aver esordito in Serie A1 nel 2017/2018, anche Francesca ha maturato una bella dose di esperienza nella squadra di sviluppo lucchese con 4,2 punti di media nell’ultima stagione.

“Sarà la mia prima esperienza “lontana” da Lucca e non avrei potuto desiderare posto migliore che Livorno, peraltro agli ordini di coach Luca Castiglione. Luca aveva già provato in passato a portarmi nelle sue squadre e finalmente questa volta tutti i tasselli sono andati al loro posto. Sono molto carica, dal momento che ritroverò pure alcune mie ex compagne. Faremo di tutto per giocare un campionato di alto livello e sono sicura che tutte insieme sapremo toglierci tante soddisfazioni”.

