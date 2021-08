Home

Sport

Basket

Basket mercato: Filippo Paoli, un tiratore under per la Pielle

Basket

4 Agosto 2021

Basket mercato: Filippo Paoli, un tiratore under per la Pielle

Livorno, 4 agosto 2021

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021/2022 con Filippo Paoli, playmaker di 181 cm per 78 kg, ennesimo prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco.

Filippo, tiratore micidiale classe 2001, una volta concluso il settore giovanile, è andato a farsi le ossa alla Juve Pontedera in Serie C Silver (2019/2020), salvo poi ritornare al Don Bosco nel 2020/2021 chiudendo la stagione come miglior marcatore della squadra con 12 punti di media a partita.

“Sono felice e orgoglioso di questa chiamata; spero di poter ripagare la fiducia della società e del coach. E cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità, provando a crescere professionalmente vicino a compagni esperti del calibro di Iardella e Tempestini. Sono più che consapevole di dovermi guadagnare durante la settimana ogni minimo spazio. Ma farò di tutto per farmi trovare sempre pronto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin