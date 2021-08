Home

Basket mercato, Gabriele Fin è il nuovo acquisto della Pielle Livorno

3 Agosto 2021

Livorno, 3 agosto 2021

La Pellle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2021/2022 con Gabriele Fin, ala di 195 cm (per 94 kg), reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna Basket, in Serie B, da 9 punti di media a partita, con il 40% da 3 punti e il 46 da 2.

Nato a Bologna il 14 gennaio 1990, in carriera Gabriele ha indossato la maglia della Fortitudo Bologna in A dilettanti (stagione conclusa con la promozione in Legadue). In seguito alla mancata iscrizione dei biancoblù, Fin si trasferisce in Puglia tra le fila della Cestistica Ostuni. Nel 2011/2012 è nuovamente nel capoluogo emiliano con gli Eagles (DNB), emanazione del settore giovanile Fortitudo con al seguito il tifo della Fossa dei Leoni. Nella stagione seguente ritorna ad Ostuni (DNB), mentre nel 2013/2014 è il primo capitano della F ricostituita. In maglia Fortitudo totalizza 5.2 punti a partita in 20 minuti d’utilizzo. Nel 2014/2015 scende di categoria al San Lazzaro realizzando 15.8 punti e 6.1 rimbalzi di media, in attesa dell’approdo alla Bakery Piacenza e di un quadriennio al Bologna Basket 2016.

“Felicissimo della chiamata della Pielle, un club storico e con un grandissimo seguito di pubblico; sono carico a bomba, conosco quasi tutti i miei nuovi compagni e spero con tutto il cuore di rivedere i tifosi sugli spalti l’anno prossimo. Anche perché ho visto dei video pazzeschi su internet dei Rebels. Giocare con un pubblico così caldo è sicuramente uno stimolo in più. So pure che il derby è molto sentito a Livorno, ma diciamo che sono abituato avendo indossato per anni la maglia della Fortitudo. I miei obiettivi? Portare la Pielle il più in alto possibile attraverso il lavoro quotidiano sul parquet”.

