4 Agosto 2021

Basket mercato, Ivan Morgillo Ivan Morgillo è il nuovo giocatore della Libertas

Livorno 4 agosto 2021

La Libertas Livorno 1947 annuncia di aver trovato l’accordo con il giocatore Ivan Morgillo, pivot di 206 cm per 101 kg, nato a Napoli il 26 agosto 1992.

Cresciuto nella Vivi Basket Napoli, dopo un’esperienza a Trapani (DNB), spicca il volo per la serie A con la maglia della Scandone Avellino, squadra in cui rimane per un anno e mezzo fino al gennaio del 2016 quando si accasa a Martina Franca in serie B. E in questa categoria si afferma come uno dei pivot più affidabili.

Nella stagione 2016/17 gioca a San Severo prima di andare a giovare dall’altra parte della Penisola: a Lecco. In riva a Lago rimane un anno. Nel 2018/19 gioca nella Janus Fabriano dove head coach è Alessandro Fantozzi.

Negli ultimi due campionati Ivan Morgillo ha militato nella Virtus Padova.

Queste le cifre collezionate da Morgillo nella scorsa stagione: 13,77 punti di media, 50,5% da 2, 34,6% da 3, 73,7% ai tiri liberi con 8,4 rimbalzi a partita in 29,4 minuti di permanenza sul parquet.

“Sono molto contento di essere un nuovo giocatore della Libertas. Già l’anno scorso c’era stato un contatto con la società amaranto, ma a causa delle incognite dovute alla pandemia, preferii non spostarmi da un ambiente che conoscevo già. Conosco bene coach Fantozzi che mi ha allenato a Fabriano. Vengo a giocare in una piazza particolare e storica arricchita dal derby che è una partita del tutto diversa dalle altre. Saluto i tifosi libertassini. Dopo un anno difficile, spero che possano tornare al Palasport, caldi e numerosi”.

