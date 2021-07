Home

Basket mercato: la Pielle "ruba" un giocatore alla Libertas, arriva Leonardo Salvadori

20 Luglio 2021

Basket mercato: la Pielle “ruba” un giocatore alla Libertas, arriva Leonardo Salvadori

Livorno, 20 luglio 2021

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2021/2022 con Leonardo Salvadori, ala/pivot classe 1993 di 198 cm per 103 kg.

Leonardo, reduce da un’ottima stagione conclusa a gara5 di finale playoff in maglia Libertas Livorno 1947 e con ottime cifre, ha esordito appena 18enne in Serie B nelle file della Pallacanestro Don Bosco, società quale ha compiuto tutto il suo percorso giovanile. Oltre alla maglia del Basket Cecina, ha indossato la canotta di Martina Franca nella stagione 2014/2015 e quella di Scauri in quella successiva, per poi tornare a vestire quella del club del presidente Elio Parietti.

Nel 2017/2018 ha messo insieme 10,07 punti in 31,3 minuti di media sul parquet, a cui si sono aggiunti 5 rimbalzi e 1,97 assist per gara. Da capitano, ha salutato Cecina nell’estate 2020 per approdare alla corte di coach Gigi Garelli e vivere una grandissima stagione, il cui contribuito è salito in maniera esponenziale dopo l’infortunio di Castelli.

“Sono davvero carico e felice di poter far parte del progetto Unicusano-Pielle; il fatto di arrivare in una società neo promossa, ma con grandi ambizioni, è molto stimolante. Come del resto conoscere già buona parte dei miei nuovi compagni e soprattutto coach Da Prato. Non vedo l’ora di riallacciarmi le scarpe, nella speranza di avere dall’inizio il sostegno dei nostri tifosi, cosa che purtroppo lo scorso anno è venuta a mancare per l’intero mondo dello sport, a parte nei playoff. I presupposti sono ottimi, sarà importante riuscire a divertirci e far divertire chi ci viene a vedere!“.

