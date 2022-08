Home

23 Agosto 2022

Basket: mercoledì 24 alle 19:00 raduno della Libertas Liburnia

Livorno 23 agosto 2022 – Basket: mercoledì 24 alle 19:00 raduno della Libertas Liburnia

Con il raduno, in programma alle ore 19:00 di mercoledì 24 agosto, presso la palestra Bastione di Via del Bastione, 7, si aprirà ufficialmente la stagione 2022/23 della Libertas Liburnia Basket Livorno.

Con l’occasione, verranno illustrati alla stampa programmi e progetti dell’annata. È prevista una piccola festa; il primo ‘vero’ allenamento, sempre presso la stessa palestra Bastione, si svolgerà il giorno dopo, giovedì 25.

La prima amichevole è fissata per sabato 4 settembre a Firenze, contro la locale formazione della Sancat (serie D). Sabato 10 settembre il via alla Coppa Toscana, mentre sabato 1 ottobre è in programma il primo impegno nel nuovo campionato di C Silver.

Ovviamente siete invitati al raduno del 24 agosto, nel corso del quale i tecnici ed i giocatori gialloblù saranno a disposizione per le foto e per le classiche interviste di inizio stagione.

QUESTI I GIOCATORI CONVOCATI AL RADUNO DEL 24 AGOSTO

Tommaso Ristori, Tommaso Pardini, Lorenzo Mangoni, Alberto Bonciani, Cosimo Rubini, Emanuele Martelli, Marco Ferretti, Marco Brunelli, Filippo Mannucci (cap.), Michele Muzzati, Giacomo Bianchi, Gabriele Borzoni, Alberto Paroli, Adam Nachi, Renato De La Cruz.

Coach : Gabriele Pardini

Assistenti : Emiliano Ferretti e Leonardo Grechi.

