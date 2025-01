Home

8 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2025 Basket, nuovi provvedimenti disciplinari e multe per la Pielle

Rilevante strascico per la partita di domenica scorsa tra Pielle e Roseto. Il giudice sportivo ha comminato una serie di multe alla società livornese. Qui di seguito il dettaglio del provvedimento:

Ammenda di Euro 1000.00 per offese e minacce collettive e frequenti da parte dei tifosi locali, prima dell’inizio della gara e per tutta la sua durata, verso gli arbitri, anche ispirate a discriminazione razziale nei confronti del primo arbitro, nonchè rivolte contro due tesserati della squadra avversaria (atleti: B. Sacchetti e A. Donadoni) ; i comportamenti intimidatori venivano posti in essere anche sporgendosi dalla protezione posta sopra la panchina ospite, e battendo violentemente contro i divisori in plexiglass; per lancio di sputi, isolato e sporadico durante il 4° quarto, che colpiva il primo arbitro; nonchè per lancio di oggetti contundenti, due monete, collettivo frequente.

La prima durante il rientro delle squadre negli spogliatoi per l’intervallo, che colpiva senza danno un tesserato avversario (atleta A. Pastore); la seconda durante il terzo quarto, senza colpire alcuno; per lancio isolato sporadico, durante il 1° quarto, di birra in direzione del campo, che colpiva alcuni atleti della squadra avversaria e il secondo arbitro [art. 27,4bd RG rec.,art. 27,5bd RG rec.,art. 28,3 RG,art. 28,4 RG,art. 27,7ac RG rec.,art. 27,9ac RG rec.,art. 27,10ac RG rec.,art. 27,11ac RG rec.]

MATTIA VENUCCI (Atleta) deplorazione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (atleta Donadoni A.) che spintonava a gioco fermo; comportamento a seguito del quale veniva espulso [art. 33,2/1b RG]