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Basket, nuovo successo per la Libertas Liburnia

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21 Aprile 2026

Basket, nuovo successo per la Libertas Liburnia

Livorno 21 aprile 2026 Basket, nuovo successo per la Libertas Liburnia

Dopo le prime 25 giornate – cioè ad un turno dalla fine – della regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, questa è la situazione nella parte alta della classifica: Fortezza Team Livorno 44 p.; Ponsacco, Dream Basket Pisa e Libertas Liburnia 36; Gmv Ghezzano, US Livorno ‘B’ 34, Volterra* 32. *Volterra una partita in meno. La Libertas Liburnia, che chiuderà il suo cammino di regular season domenica prossima (ore 18.15), sul parquet amico del PalaBastia contro lo Sport Ies Pisa, vanta gli scontri diretti favorevoli sul Ponsacco e sul Volterra e sfavorevole con le altre tre squadre della sua fascia della classifica. In altre parole, solo un’eventuale affermazione con la formazione pisana – attualmente nona a quota 18 -, garantirebbe ai ragazzi di Caverni la certezza di una delle prime quattro piazze. Quando scenderanno in campo, Mannucci e compagni sapranno anche se potranno ambire alla seconda posizione, visto che il Dream Basket Pisa giocherà venerdì 24 in casa con la capolista Fortezza Team Livorno.

Sabato scorso, in trasferta, contro l’Etrusca San Miniato – squadra senza veri lunghi e che fa del tiro da tre il suo mantra -, la Libertas Liburnia ha fornito una prestazione ricca di sostanza. Sul terreno di una formazione insidiosa, che vanta il secondo miglior attacco del girone, i gialloblù hanno trovato il giusto approccio (0-13 dopo 3’), rispettando il piano partita di attaccare il ferro e accoppiarsi subito in transizione difensiva. I livornesi hanno ben presto scavato un bel divario, che nel corso del match ha toccato anche i 30 punti. Tutti hanno fornito il loro prezioso contributo. Menzione per Venditti, Fiocchi, Mirabelli e Stolfi, che ha distribuito un quantitativo industriale di assist.

ETRUSCA SAN MINIATO – LIBERTAS LIBURNIA 75-94

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Bertolini 15, Venditti 24, Botteghi 3, Stolfi 6, Fiocchi 13, Busoni 4, Mirabelli 9, Volpi 9, Pistolesi 4, Baccelli 7, Mannucci. All.: Caverni.