6 Novembre 2022

Basket, ostacolo Junior Casale per la Pielle. Oggi alle 18 la partita

Livorno 6 novembre 2022

La PIELLE LIVORNO, dopo la bella (ma anche sofferta) vittoria di Oleggio, torna a giocare – di fronte al pubblico amico – una sfida tutt’altro che semplice vs. la Junior Casale Monferrato (Pala Macchia, inizio ore 18:00).

Non inganni l’ultimo stop dei piemontesi per mano di Borgomanero, giunto al termine di una serata storta e, comunque, all’interno di un trend positivo di 2 vittorie nelle ultime 3 uscite.

Sotto canestro la coppia Riva-Negri (entrambi artefici della salvezza di Oleggio un anno fa)

rappresenta una delle frecce maggiormente avvelenate del roster a disposizione di coach

Cristelli (assieme all’ex Firenze Staffieri e al funambolo Saladini), mentre è in dubbio la

presenza di Guglielmo De Ros (altro ex Oleggio) operato un mese fa al menisco; il suo

recupero era stimato intorno ai 30 giorni, quindi d’ora in avanti ogni partita potrebbe

essere quella buona per rivederlo in campo.

Attenzione, inoltre, alla fisicità di Apuzzo, all’effervescenza dell’ex Borgomanero Jovanovic e in generale alla scuola Casale, dal quale è uscito pure il nostro head coach Marco Cardani.

In casa Pielle da valutare le condizioni di Federico Loschi.

Ospiti della società biancoblù saranno, per questa partita, Chiara Penco – campionessa di MMA – e il suo allenatore Massimo Rizzoli. Botteghini al Pala Macchia aperti dalle ore 16:30.

