Basket, palla a due in trasferta con il Valdicornia per la Libertas Librurnia

Basket

14 Ottobre 2023

Basket, palla a due in trasferta con il Valdicornia per la Libertas Librurnia

Livorno 14 ottobre 2023 – Basket, palla a due in trasferta con il Valdicornia per la Libertas Librurnia

Derby della provincia per la Libertas Liburnia nel quadro della seconda giornata del campionato di Divisione Regionale ‘1’. Oggi, con palla a due alle 21:00, i gialloblù saranno di scena al Palasport di Venturina, ospiti del Valdicornia.

Si tratta, in senso assoluto, per i ragazzi allenati da Emiliano Ferretti, della prima trasferta stagionale.

Un appuntamento delicato, che giunge al termine di una settimana di allenamenti particolarmente proficui. Non manca ad alcun elemento nel roster della Libertas Liburnia – in rosa sono attivi giovani, giovanissimi e meno giovani – la voglia di far bene, di migliorarsi e, soprattutto, di mettersi a disposizione per il collettivo.

Gli errori commessi domenica scorsa nel match perso con il Calcinaia sono stati analizzati con maturità: nessun ‘dramma’ (il termine è da intendere sul piano prettamente sportivo, ovviamente), ma al contempo nessun tentativo di sottovalutare i problemi.

Anche la gara esterna con il Valdicornia sarà un test utile per aumentare i giri del motore ed accrescere l’amalgama.

La sensazione è che i gialloblù possano andare in crescendo nel corso della stagione.

Mancherà ancora Venditti, che per fortuna sta smaltendo il suo noioso malanno al ginocchio: presto sarà in grado di mettere in campo tutta la sua esperienza e la sua affidabilità. Per il resto, squadra al completo

