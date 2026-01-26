Home

26 Gennaio 2026

Livorno 26 gennaio 2026 Basket, Pantosti trascina l’Us Livorno alla vittoria contro San Sepolcro

US Livorno vince ancora: questa volta serve un tempo supplementare, ma alla fine la squadra di Luca Angella ha la meglio sul Basket Sansepolcro, una delle formazioni più forti ed esperte dell’intero girone.

Davanti a un PalaCosmelli gremito in ogni ordine di posto, gli amaranto, trascinati da un capitan Pantosti in versione Superman (26 punti, 14/15 al tiro e 7 recuperi) e da un Costaglione dominatore assoluto del pitturato (14 punti e 22 rimbalzi), tengono duro nei momenti più complicati della gara.

Nel secondo tempino gli ospiti provano lo strappo, piazzando un parziale di 0-11 che li porta sul 30-41; il periodo si chiude poi sul 35-44, con Livorno in difficoltà ma ancora pienamente in partita.

Nel terzo quarto Bruno e Baggiani firmano canestri pesanti e permettono alla SoVeCar di risalire fino al -2 (59-61), riaccendendo il PalaCosmelli. Nell’ultimo periodo Sansepolcro ci riprova e sembra poter scappare definitivamente quando, a tre minuti dalla sirena, si porta sul +8 (67-75).

È a quel punto che il capitano sale in cattedra: Pantosti si prende la squadra sulle spalle e trascina i suoi fino al 77-77 che manda la sfida all’overtime.

Nel supplementare gli ospiti calano vistosamente, mentre la SoVeCar, forte di una freschezza atletica superiore, trova le energie decisive per piazzare l’allungo vincente e chiudere sul 90-85.Il commento di coach Luca Angella«È stata una partita, come ci aspettavamo, dura e intensa, contro una squadra veramente forte. Giocano bene insieme, si vede che sono giocatori esperti. Sono quelle gare che fino ad oggi avevamo un po’ sofferto, mentre oggi siamo stati bravi a non mollare, soprattutto nel primo tempo, quando eravamo in grande difficoltà rispetto a loro.Hanno tirato con percentuali altissime e sono stati molto efficaci dentro l’area. Nel secondo tempo, però, abbiamo trovato le giuste contromisure, facendo meglio come squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo, che è sempre la nostra forza, la nostra arma principale.Nei momenti chiave, con il rientro di Baggiani, un giocatore importante per noi, abbiamo cercato di creare spazi per tutti, sia in termini di campo che di responsabilità. È un compito mio, ma soprattutto della squadra, intesa come gruppo che deve continuare a giocare insieme, come ha sempre fatto.Quando la partita è entrata nel vivo, abbiamo stretto le maglie in difesa e spinto in contropiede, trovando canestri facili che ci hanno dato fiducia. Pantosti veniva da un paio di partite difficili, ma da vero capitano ha reagito alla grande: ha spronato la squadra e si è preso le responsabilità nei momenti decisivi.Un grande applauso a lui, che è il nostro motore. Quando è acceso, fa davvero la differenza»Il tabellino: Pantosti 26, Carracoi 6, Simonetti 11, Costaglione 14, Bruno 9, Baggiani 7, Mori 4, Bernini Giu. 11, Serra 2, Luschi, Bellavista, Bernini Gia. All. Angella. Ass. Nannicini e Persico.

