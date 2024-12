Home

28 Dicembre 2024

Livorno 28 dicembre 2024 Basket: “Partita in Tv” per i tifosi residenti a Teramo, il Prefetto vieta la vendita dei biglietti per la partita contro la Pielle

Il Prefetto della provincia di Livorno, RITENUTA, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva per garantire il regolare svolgimento dell’incontro, prevenendo o, quantomeno, riducendo al minimo le occasioni di rischio connesse al citato evento sportivo;

CONSIDERATO, che nell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi lo scorso 17 dicembre, il Consesso ha espresso unanimemente parere favorevole all’adozione del provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Teramo al fine di scongiurare il verificarsi di eventi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

DECRETO per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, in occasione dell’incontro di basket Toscana Legno Pielle Livorno – Pallacanestro Roseto in programma per domenica 5 gennaio 2025, sono adottate le seguenti prescrizioni:

➤ divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Teramo