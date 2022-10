Home

Basket, per l’US Livorno una trasferta da affrontare con la massima attenzione

29 Ottobre 2022

Basket, per l’US Livorno una trasferta da affrontare con la massima attenzione

Livorno 29 ottobre 2022

Reduce da una sofferta (più del previsto) vittoria interna contro la Juve Pontedera, il Brusa Us Livorno Basket si prepara ad intraprendere un viaggio verso Firenze, dove, domenica alle 18.30, affronterà la quotata Laurenziana Basket, per un match tra due squadre che fino a questo momento hanno raccolto 6 degli 8 punti a disposizione Livorno, 4 invece i fiorentini, frutto di due vittorie interne e due sconfitte sul campo avverso. Un esame importante dunque, per il quale occorre una prova attenta e senza sbavature.

Ecco il pensiero dell’esterno amaranto Alberto Bernardini.

« La prossima sfida contro Laurenziana, in trasferta, ci vede affrontare una squadra molto preparata, a livello personale non ci ho mai vinto, nonostante ci abbia giocato contro almeno quattro volte. Ma sono fiducioso perché lavoriamo benissimo e nonostante non godiamo dei favori del pronostico, possiamo vincere tranquillamente.

Abbiamo dimostrato, per esempio, sul campo della prima in classifica, Campi Bisenzio, di potercela giocare con tutti: in quel caso siamo stati sopra quasi sempre, al di là che alla fine abbiamo perso. Sono molto fiducioso.

Per me la stagione è nata bene. Rispetto all’anno scorso ho tanti minuti in più, il coach mi dà molta fiducia, e per adesso non lo sto ripagando troppo: ero partito meglio di come sto andando in questo momento.

Forse anche i problemi che ho avuto a livello muscolare, ma mi sto impegnando al massimo per recuperare al meglio.

I ragazzi sono bravissimi, coi due nuovi innesti, fuori categoria, e mi trovo bene con tutti, anche col coach»

