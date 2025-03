Home

Basket: Pesaro cerca il riscatto, match ad alta tensione contro la Libertas

Basket

29 Marzo 2025

Basket: Pesaro cerca il riscatto, match ad alta tensione contro la Libertas

Livorno 29 marzo 2025 Basket: Pesaro cerca il riscatto, match ad alta tensione contro la Libertas

Domenica 30 marzo, alle ore 18:00, la Carpegna Prosciutto Pesaro ospiterà la Bi.Emme Service Libertas Livorno alla Vitrifrigo Arena in un match dal peso specifico importante per entrambe le squadre. La partita sarà diretta dagli arbitri Bartoli, Perocco e Roca e trasmessa in diretta su LNP Pass, con differita su Rossini TV (canale 80) alle 21:30.

All’andata, il 13 novembre scorso, Livorno inflisse una pesante sconfitta a Pesaro con un netto 78-104. Un risultato che la squadra di coach Baioni vuole assolutamente riscattare.

Il vice allenatore Giacomo Baioni ha sottolineato le insidie del match, elogiando il talento degli avversari:

“Ci attende una partita difficile contro una squadra con giocatori di grande livello come Filloy, Banks, Hooker e Fantoni. Livorno ha fame di punti salvezza e sarà determinata. Noi abbiamo lavorato bene in settimana e vogliamo riscattare la brutta prestazione dell’andata. Sarà fondamentale avere il giusto approccio e lottare su ogni pallone”.

Anche il capitano di Pesaro, Matteo Imbrò, ha evidenziato l’importanza della partita:

“Dobbiamo essere più aggressivi in difesa per contenere le loro guardie e cercare di costruire punti facili. Vogliamo conquistare questi 2 punti, importanti sia per la classifica che per il morale”.

La Libertas Livorno, reduce da una sconfitta casalinga, arriva a Pesaro con la necessità di punti per la lotta salvezza. Tra i giocatori chiave da tenere d’occhio ci sono Filloy, Banks e Hooker, ma anche il giovane Buca, che continua a crescere nel suo ruolo.

NOTE

Pesaro dovrà fare a meno di Salvatore Parrillo, indisponibile per infortunio.

Il match sarà visibile in diretta su LNP Pass e in differita su Rossini TV alle 21:30.

Un incontro che si preannuncia intenso e combattuto, con Pesaro a caccia del riscatto e Livorno determinata a fare punti vitali per la classifica.

