Basket Pielle, Domani un derby non scontato con Cecina (Ore 21 PalaModigliani)

4 Marzo 2022

Livorno, 04 marzo 2022 – Partita ampiamente alla portata di Lenti e compagni, ma assolutamente non scontata. La Pielle attende domani sera (ore 21) al PalaModigliani la Sintecnica Basket Cecina.

La Pielle è reduce da tre sconfitte consecutive, anche se questo dato non rende giustizia a un’ottima squadra che ha sempre dimostrato di combattere fino all’ultima palla. Anche Cecina, seppure tecnicamente inferiore e con meno risultati raccolti sinora, è una formazione tenace e combattiva come dimostrato anche domenica scorsa in casa contro la Libertas.

A guidare Cecina ci sarà coach Roberto Russo, tecnico sicuramente non amatissimo dalla curva dei Rebels, spesso destinatario di cori non propriamente cordiali sin dai tempi in cui guidava il Don Bosco.

Si tratterà quindi di una partita che, sulla carta, dovrebbe decidersi agli ultimi minuti e che Andrea Da Prato ha preparato nei minimi dettagli, con l’obiettivo di rialzare la testa ed agguantare nuovamente la zona playoff.

Sul fronte delle presenze, non ci sarà Riccardo Pederzini, mentre saranno della partita Drocker, Salvadori e Di Sacco assenti nell’ultimo match contro Varese.

A fronteggiare i livornesi (di città) vi saranno giocatori di ottimo valore come Banchi, Sperduto, Ragagnin e Fioravanti. Sotto le plance, inoltre, Milojevic ha dimostrato di essere uno tra i migliori centri del girone, ben spalleggiato da Paolo Zanini (ex Don Bosco) e dal capitano Lorenzo Pistillo. A completare il quadro il cecinese Guerrieri Guido Pellegrini e il talentuoso Czoska.

La Unicusano Pielle, in relazione alla vendita dei biglietti, rende noto che il giorno della partita la biglietteria B del Modigliani Forum aprirà alle ore 19:00.