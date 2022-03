Home

Basket, Pielle femminile: impresa sfumata di un niente a Perugia

17 Marzo 2022

Livorno, 17 marzo 2022

Impresa sfumata per un soffio per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO nell’ultimo recupero disputato mercoledì sera sul parquet della Pall. Perugia (seconda della classe): 40 minuti all’insegna dell’equilibrio, con le ragazze di coach Luca Castiglione capaci di rimanere attaccate alla partita con tecnica, orgoglio e intensità.

In avvio la partita è bella e vivace, Perugia prova a scappare ma la Pielle rintuzza qualsiasi tentativo di fuga (21-19 al 10’) e così farà fino alla fine, tirando addirittura per vincere. Ma la preghiera delle biancoazzurre va a sbattere sul ferro e la posta in palio rimane in Umbria. Per Cecchi e compagne, sabato al Pala Cecioni l’ultimo impegno della regular season contro il Basket Academy Spezia. L’obiettivo? Vincere e assicurarsi la miglior posizione possibile nella griglia playoff.

Pall. Perugia-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 56-54

UNICUSANO: Nottolini 2, Zorzi 2, Puccini 8, Castiglione V. 8, Creati, Castiglione M. 16, Giari, Cecconi, Cecchi 18, Toti. All. Castiglione, Martella.

Parziali: 21-19, 34-30, 47-43, 56-54

