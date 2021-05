Home

Sport

Basket

Basket Pielle, già sabato potrebbe arrivare la promozione in Serie B

Basket

18 Maggio 2021

Basket Pielle, già sabato potrebbe arrivare la promozione in Serie B

Una vittoria in casa contro Siena darebbe la certezza matematica

Livorno, 18 maggio 2021 – Nessuno per scaramanzia lo ha ancora detto esplicitamente, ma già dal prossimo sabato intorno alle 22.30 la Pielle potrebbe festeggiare la promozione in serie B.

Al PalaMacchia andrà in scena il match simbolo del campionato: Pielle contro Siena, squadra già sconfitta all’andata tra le proprie mure amiche 80 a 88.

Il vantaggio dei livornesi (a 12 punti) sui senesi (8 punti) con le altre squadre della poule promozione che non superano i sei punti ne fa una questione solo matematica.

Con solo ancora tre partite da giocare, in caso di vittoria sabato per la Pielle sarebbe promozione anticipata. In caso di sconfitta, il vantaggio di due punti su Siena consentirebbe ancora di gestire la situazione.

La squadra è motivatissima ed è pronta a giocarsi tutto in questo ultimo sforzo. Non si sa ancora se Tempestini potrà essere in campo, l’ecografia prevista per oggi dovrebbe dare delle indicazioni più precise.

Cattive notizie invece sul fronte pubblico: dal Governo non sembra essere arrivata l’autorizzazione alla prossima riapertura dei palazzetti, che slitta al primo di luglio; troppo tardi per i campionati di basket. Non è escluso però che una folta delegazione dei Rebels sia fuori dall’impianto a sostegno della squadra prima, e dopo a festeggiare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin