Basket: Pielle giovanile, debutto al bacio per U16 e U14

21 Novembre 2021

Basket: Pielle giovanile, debutto al bacio per U16 e U14

Livorno 21 novembre 2021

Debutto da incorniciare per la PIELLE LIVORNO nel torneo Under 16 Silver: il team di Cristiano Forti si è imposto sull’Invictus (80-40, addirittura 5 in doppia cifra) al termine di una gara iniziata con il freno a mano tirato e poi risolta grazie alla maggiore profondità di un roster che non è altro che il mix dell’Under 17 e dell’Under 15. Roboante inizio di stagione anche per l’Under 14 di Nicola Marovelli in quel di Follonica: 18-115 il punteggio finale, con ben 70 punti della coppia Toni–Citti. Paga dazio, invece, l’Under 15 Eccellenza sul parquet di Pontedera, anche (e soprattutto) a causa di un primo quarto molle (23-8). Peccia il migliore realizzatore con 21 punti. Niente da fare per l’Under 19 e l’Under 17, fermate rispettivamente da Empoli e Firenze Academy con scarti assai consistenti.

Unicusano Pielle-Use Empoli: 48-79 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Pistolesi 2, Nannipieri 15, Baccelli 2, Pirone 2, Sainati 14, Valoroso 2, Simonetti 4 , Cervia 4, Bianchi 1, Sgherri ne, Balloni, Bertolini 2. All. Marovelli.

Parziali: 17-25, 22-41, 37-64, 48-79

Unicusano Pielle-Firenze Academy: 42-81 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 5, Ristori 16, De Santi, Forti 5, Redini, Marchegiani, Alongi, Colombini, Dadomo 7,Trapani, Nocchi 7, Tempestini 2. All. Forti.

Parziali: 7-16, 28-37, 29-61, 42-81

Unicusano Pielle-Invictus: 80-40 (Under 16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 14, Forti 12, Peccia 11, Trapani 9, Nocchi 13, Tempestini 7, Panichi 10, Leonardini 2, Maselli 2, Gazzetta, De Santi. All. Forti.

Parziali: 15-19, 38-31, 61-33, 80-40

Juve Pontedera-Unicusano Pielle 69-58 (Under 15 Eccellenza)

UNICUSANO: Amaddio, Bahrabadi ne, Bernini, De Santi 14, Gazzetta 4, Leonardini 10, Luperini ne, Panichi 4, Peccia 21, Romei, Sgherri 5, Stoppa ne. All. Castiglione.

Parziali: 23-8, 32-21, 42-44, 69-58

Follonica-Unicusano Pielle: 18-115 (Under Silver)

UNICUSANO: Toni 34, Citti 36, Lazzerini 7, Bucchioni 2, Cavallini 1, Braun 4, Corrente 16 , Bernini 7, Moretti 8. All. Marovelli.

Parziali: 2-35, 2-67, 9-86, 18-115

