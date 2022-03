Home

17 Marzo 2022

Basket, Pielle giovanile: Under 16 e Under 14 avanti tutta

Livorno, 17 marzo 2022

Una grande prova tecnica e morale consegna alla UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Under 16 Silver – i primi due punti della seconda fase: sul mai semplice campo della Pistoia Basket Academy, il team di coach Cristiano Forti – mix delle formazioni Under 15 e Under 17 – l’ha spuntata per 58-68 al termine di una gara gestita in maniera magistrale, anche di fronte alle provocazioni dei locali (Cristofani, Nocchi, Tempestini e Panichi in doppia cifra).

Altro giro e altra vittoria per l’Under 14: la pratica Sestese, dopo una prima metà partita a corrente alterna, va in archivio nel terzo quarto, con i baby biancoazzurri capaci di piazzare un break di 20-8. Ottima la prestazione di Toni e Lazzerini, oltre al solito Citti.

Nonostante un Leonardini da 25 punti, l’Under 15 Eccellenza – ancora orfana di Peccia – cede il passo alla Pall. Piombino per 51-60. Fine settimana sfortunato anche per l’Under 17, ko nel derby a casa U.S. Livorno.

Leoni Amaranto-Pielle: 73-58 (U17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 3, Ristori 5, Guantini, De Santi, Forti, Sergio 14, Colombini 10, Dadomo 9, Trapani 5, Redini, Nocchi 6, Tempestini 6. All. Forti.

Parziali: 20-13, 33-24, 61-47, 73-58

Firenze Accademy-Pielle 83-55 (U17 Eccellenza) UNICUSANO: Cristofani, Ristori 14, De Santi 5, Guantini, Forti, Sergio 6, Colombini 2, Dadomo 17, Trapani 10, Redini1, Nocchi. All. Forti.

Parziali: 26-8, 17-15, 23-16, 17-16

Pistoia-Pielle: 58-68 (U16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 16, Forti 8, Trapani 9, Leonardini 2, Gazzetta, Maselli, De Santi, Bartorelli, Nocchi 13, Tempestini 10, Panichi 10. All. Forti.

Parziali: 9-23, 25-32, 45-54, 58-68

Pielle-Piombino: 51-60 (U15 Eccellenza)

UNICUSANO: Leonardini 25, Citti, Gazzetta, Bahrabadi, Amaddio 13, De Santi 12, Piano, Lazzerini ne, Bernini, Panichi 1. All. Castiglione.

Parziali: 12-21, 29-29, 43-42, 51-60

Pielle-Sestese: 86-41 (U14)

UNICUSANO: Carbonell 2, Pagano 15, Bucchioni, Moretti 4, Citti 25, Pacchiani 2, Pensè, Toni 16, Lazzerini 14, Braun 8. All. Ben Salem.

Parziali: 14-11, 34-21, 54-29, 86-41

