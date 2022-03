Home

25 Marzo 2022

Basket, Pielle settore giovanile: continua a volare l'Under 14

Livorno, 25 marzo 2022

Altro giro, altro capolavoro della UNICUSANO PIELLE LIVORNO Under 14. Vittima il Montecatini Basket Junior per 95-49: “Bella partita dei ragazzi – ha commentato coach Ben Salem -, intensi in difesa per 40 minuti. Siamo riusciti a mettere in difficoltà Montecatini sin dalle battute iniziali, nonostante fosse un avversario con buone individualità. Vittoria di squadra, perché il 70% dei punti è arrivato su palle recuperate grazie alla difesa di tutti e a contropiedi corali”.

Senza Nocchi e coach Forti (squalificati), l’Under 16 Silver sovrasta la Ludec Lucca confermandosi ai vertici del girone e come seria candidata al titolo; niente da fare

L’Under 15 Eccellenza, viene invece piegata dal Vela Viareggio con il punteggio di 76-50 (doppia cifra per Citti e De Santi) e da Pistoia per 102-65 (25 di Leonardini).

Soffre più del previsto, ma alla resa dei conti fa suo il derby l’Under 19 Eccellenza di coach Nicola Marovelli contro l’Invictus: gara nervosa e sporca al Pala Cecioni, risolta nel quarto periodo dai biancoazzurri grazie alla fisicità di Nannipieri e alla verve di Sainati. Nel recupero, ko interno per mano del Pino Firenze (70-91, 25 di Pirone).

Pielle-Invictus: 53-46 (U19 Eccellenza)

UNICUSANO: Bertolini, Giachetti 5, Pirone 7, Sgherri ne, Cervia 2, Baccelli 2, Valoroso, Nannipieri 19, Sainati 13, Simonetti, Bianchi 3, Pistolesi 2. All. Marovelli.

Pielle-Pino Firenze: 70- 91 (U19 Eccellenza)

UNICUSANO: Balloni, Bertolini , Giacchetti 8, Pirone 25, Sgheri ,Cervia , Baccelli 2,Valoroso 6, Sainati 8, Simonetti 7,Bianchi 4, Pistolesi 10. All. Marovelli.

Pielle-Pontedera: 71-76 (U17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 11, Ristori 7, De Santi 6, Guantini, Forti 13, Sergio 13, Alongi, Colombini 2, Dadomo 17, Trapani, Redini, Nocchi 2. All. Forti.

Pielle-Ludec: 83-32 (U16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 17, Forti 16, Tempestini 5, Leonardin 15, De Santi 15, Maselli 6, Gazzetta 4, Bernini 5. All. Martella.

Viareggio-Pielle: 76-50 (U15 Eccellenza)

UNICUSANO: Leonardini 13, Citti 14, Gazzetta, Bahrabadi, Amaddio 5, De Santi 13, Piano 3, Bernini 2. All. Castiglione.

Pistoia-Pielle: 102-65 (U15 Eccellenza)

UNICUSANO: Leonardini 25, Citti 10, Gazzetta 4, Bahrabadi 3, Amaddio 6, De Santi ne,

Piano, Lazzerini 2, Bernini 15. All. Castiglione.

Pielle-Montecatini: 95-49 (U14)

UNICUSANO: Citti 29, Pagano 12, Braun 8, Toni 19, Moretti 14, Lazzerini 4, Cavallini 2 , Bucchioni, Pacchiani, Carbonell. All. Ben Salem.

