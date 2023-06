Home

7 Giugno 2023

Basket Pielle, si riparte dalla riorganizzazione: ecco il DG Petronio

Livorno, 07 giugno 2023 – Parola chiave: strutturarsi e organizzarsi in vista delle sfide future. La Pielle, a poche settimane dalla complicata separazione con Roberto Creati, guarda avanti con l’obbiettivo di passare quanto prima di categoria.

Il nuovo presidente si conoscerà solo a luglio, ma il nome più probabile dovrebbe essere quello di Francesco Farneti, il quale sta al momento occupandosi della ordinaria amministrazione societaria.

Di fronte a una platea cui in prima fila, accanto a coach Cardani, si notava l’assenza di Beppe Dellanoce, è stato il giorno di Gianluca Petronio.

Il nuovo direttore generale, bolzanino di nascita ma udinese d’adozione, viene a Livorno con un prezioso bagaglio di dirigente di serie A a Venezia, Verona, Tortona e poi Bergamo.

Garbato e professionale, Petronio ha ringraziato per la fiducia accordatagli e si è detto ben felice di affrontare questo incarico di programmazione in una piazza dove la rivalità tra due squadre è un motore importante per lo sviluppo e la crescita del basket cittadino.

Il nuovo DG sta gradualmente prendendo conoscenza dei vari aspetti societari e confrontandosi con il consiglio di amministrazione della Pielle.

Sempre in casa Pielle, coach Cardani sta iniziando a lavorare sul roster del prossimo anno e sull’incognita dello straniero per la nuova serie B Nazionale, la quale prevede un atleta straniero ma con determinate caratteristiche (presente qui per studio o lavoro non legato al basket) che rendono improbabile acquistare il “classico americano”.