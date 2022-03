Home

27 Marzo 2022

27 Marzo 2022

Basket, Pielle: un buzzer beater di Campori stende Vigevano

Livorno 27 marzo 2022

Dopo 5 partite perse di 1 punto, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO fa valere le legge dei grandi numeri, superando la capolista Elachem Vigevano con il buzzer beater, dalla propria metà campo di Luca Campori. Il finale è vietato ai deboli di cuore: 64 pari palla in mano ai lombardi che, con Procacci, sbagliano in penetrazione. Campori raccoglie il rimbalzo, il tempo di guardare avanti e lancia una preghiera accolta dagli dei del basket.

Al Modigliani Forum è pandemio. Goia che cela soddisfazione e ribalta, al cospetto di un vero e proprio squadrone – Vigevano – che merita eccome di occupare la prima posizione.

Per quel che riguarda la cronaca della gara, Unicusano avanti nel punteggio per quasi l’intero arco della gara. Ma nel quarto periodo l’esperienza di Vigevano fa vacillare Lenti (migliore in campo con 20 punti e 15 rimbalzi assieme agli ottimi Tempestini, Fin e Drocker) e compagni: il finale, come detto, è punto a punto. La Pielle va avanti di 3, ma la Elachem impatta sul 64 pari. Il resto è storia nota, su tutto il web in pratica. Con le antenne già rivolte alla trasferta di Empoli.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Elachem Vigevano: 67-64

UNICUSANO: Fin 8, Iardella 3, Tempestini 3, Lemmi 5, Lenti 20, Paoli ne, Di Sacco ne, Simonetti ne, Salvadori 5, Campori 12, Drocker 11. All. Da Prato.

ELACHEM: Mercante 10, Ferri 7, Gatti 11, Procacci, Peroni 8, Giorgi 14, Spaccasassi, Tagliavini, Rossi 4, Radchenko, Kahnt. All. Piazza.

Arbitri: Bernassola di Roma e Cattani di Cittaducale

Parziali: 12-11, 16-14, 22-17, 17-22

