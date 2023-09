Home

1 Settembre 2023

Basket, presentato il nuovo Fides

Livorno 1 settembre 2023

Si è svolto nel pomeriggio di ieri di ieri, presso la sede dell’Agenzia Generali di Via Cairoli 21 il Media Day del Fides Livorno.

La società ha incontrato la stampa per manifestare gli obiettivi della prossima stagione sportiva 2023/2024 che vedrà la compagine bianco-azzurra partecipare al campionato di Serie C Unica toscana di basket.

In rappresentanza della società e della squadra erano presenti il Presidente Magnani, il Direttore Generale Paolo Capitani, il coach Marco Pistolesi ed in rappresentanza dei giocatori il capitano Marco Massoli ed uno dei neo-acquisti Simone Orsini.

La società ha espresso soddisfazione per l’attività svolta nel periodo estivo di costruzione della nuova struttura societaria e del nuovo gruppo tecnico composto, come detto, da Coach Pistolesi coadiuvato dall’assistente Alessandro Papa e dal preparatore fisico Nicola Terreni.

Soddisfazione anche per l’ingresso di due figure giovani quali Nico Camera come Team Manager e Massimo Ceccarini, Responsabile della comunicazione.

Dato ampio risaltoalla costruzione del roster che, come dichiarato dalla società, ha visto esaudire la volontà di riportare a Livorno talenti locali che giocavano in compagini al di fuori delle mura cittadine. Pensiamo ai gemelli Marco e Filippo Creati tornati a Livorno dopo l’esperienza ad Altopascio ed ai fratelli Orsini con Simone che torna dopo le esperienze in serie B al Sud e Stefano dopo gli anni trascorsi a Fucecchio.

Oltre ai riconfermati Ciano, Bellavista ed al già citato Capitan Massoli, si sono aggiunti altri giocatori importanti quali Luca Benini visto negli anni recenti al CUS Pisa, Edoardo Ghezzani da US Livorno ed al giovane Lorenzo Maniaci dal Don Bosco Livorno.

Non livornese ma con un passato nelle giovanili cittadine vede concludere la carrellata di giocatori il talento di Andrea Vignali, accompagnato dalla solidità di Ettore Menicocci lo scorso anno protagonisti di un anno di successo in quel di La Spezia conclusosi con la promozione in B Interregionale.

La società, in completa sintonia col coach, ha dichiarato che l’obiettivo per il campionato è quello di raggiungere una delle quattro posizioni nel girone B che vede comprendere realtà importanti quali Agliana, CUS Pisa e Shoemakers Monsummano che si vanno ad aggiungersi a compagini con lunga tradizione e blasone come Don Bosco Livorno e Mens Sana Siena, Ovviamente non da trascurare anche le altre squadre in un girone ed in generale in un campionato che ha visto tutte le società rafforzarsi.

Il raggiungimento di una delle quattro posizioni sopra citato permetterebbe la qualificazione al prossimo campionato di Serie C Interregionale direttamente evitando, in primavera, il girone di qualificazione che potrebbe rivelare le classiche insidie delle partite da dentro-fuori.

Ulteriore focus è stato portato sulla volontà di esprimere un buon gioco da parte della squadra per attrarre sempre più spettatori alle gare casalinghe che si svolgeranno al PalaCosmelli il sabato alle ore 18.15.

Ultimo argomento, ma non meno importante, la società ha evidenziato il lavoro imponente svolto da mesi per costruire relazioni, contatti e consensi che hanno permesso, e permetteranno, di avvicinare sempre più aziende e realtà imprenditoriali a questa squadra che, ci auguriamo, tramite bel gioco e risultati positivi, permetterà visibilità e possibilità di crescita a coloro che vorranno affiancarsi ed accompagnarla nella stagione sportiva 2023-2024.

