1 Ottobre 2023

Basket, prima di campionato a Rieti per la Pielle Livorno

Livorno, 30 settembre 2023

Zero a zero. Quel che è stato è stato (bellissimo), ma adesso si comincia a giocare per i 2 punti: la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO inaugura la propria regular season in trasferta a Rieti, sponda NPC (palla a due, oggi, domenica 1° ottobre, ore 18. 00).

Sul parquet del Pala Sojourner il freschissimo revival della semifinale di Supercoppa disputata soltanto una settimana fa a Montecatini e di conseguenza una sfida a scacchi sulle qualità espresse dalle due squadre.

Formazione di gran talento e taglia, la NPC di coach Ponticiello: sotto canestro spicca l’ex Libertas Pietro Agostini, autore di un pre campionato di altissimo da quasi 20 punti di media a partita, e il maltese Kurt Cassar, pazzesco al Pala Terme con 28 punti in appena 28 minuti. Ma attenzione anche alla pericolosità sul perimetro Markovic (ex Omegna), Da Campo (ex Orzinuovi), l’argentino Caballero e Melchiorri, tutta gente che viaggia sopra l’1 e 95 di altezza. Formazione di talento, e giovanissima. Il più anziano del roster reatino è infatti Melchiorri, che è un classe 1997. Insomma, ci sarà da battagliare e sudare tantissimo per accaparrarsi la posta. Nessun problema di formazione per coach Cardani; anche Luca Campori, che aveva lamentato un piccolo fastidio alla caviglia durante la finale con Ruvo, sarà regolarmente a disposizione.

