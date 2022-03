Home

Basket: referto infortunio, Toniato assente per 30 giorni

5 Marzo 2022

Livorno 5 marzo 2022

Il referto della risonanza magnetica tibia-piede sinistro effettuata nelle scorse ore al giocatore Luca Toniato che si è infortunato domenica 27 febbraio scorso in occasione della partita di campionato Sintecnica Cecina-Maurelli Libertas Livorno ha confermato il sospetto di una lesione parziale del legamento tibio-astragalico anteriore associato a versamento ed edema dei tendini peroneale. A causa di tutto questo l’iniziale prognosi di 10 giorni diventa di 30. Durante questo periodo Luca Toniato sarà sottoposto a terapia medica. Per i primi 15 giorni indosserà un tutore bivalve, mentre trascorrerà i secondi 15 in scarico. Nel frattempo il giocatore continuerà la fisioterapia e la riabilitazione del caso.

