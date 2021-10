Home

Basket, report giovanili Don Bosco

14 Ottobre 2021

Basket, report giovanili Don Bosco

Livorno 14 ottobre 2021

Tante vittorie per le giovanili Don Bosco

Under 19 Eccellenza – Facile successo su Piombino

Inizia con il piede giusto il campionato Under 19 della Renault Clas Don Bosco; i ragazzi di Gabriele Ricci regolano senza dannarsi troppo l’animo Piombino in un match indirizzato già nel primo quarto, terminati con i ragazzi rossoblu avanti di 24 lunghezze.

Un margine prima mantenuto nel secondo tempino, e poi ampliato al rientro dagli spogliatoi, con un break che di fatto chiudeva la gara.

Ottima prova di tutta la squadra, con doverosa menzione per Geromin, con 16 punti top scorer del match, Maniaci, Apolloni, Carlotti e Balestri.

Renault Clas Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pallacanestro Piombino 106-55

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 2, Fiocchi, Morando 6, Deliallisi 5, Maniaci 14, Mazzantini 8, Carlotti 17, Balestri 11, Geromin 16, Apolloni 8, Mancini 8, Mori 11. All. Gabriele Ricci, Ass. Federico Tosarelli

Parziali: 34-10; 51-30; 80-36; 106-55

Under 17 Eccellenza – Doppia vittoria per la Renault Clas

Ottimo avvio di torneo per l’Under 15 Eccellenza della Renault Clas, capace di vincere le prime due partite del campionato. L’esordio è stato nel gran derby con la Pielle, portato a casa con 25 punti di vantaggio, nonostante le assenze di Deri e Crocetta; un match, quello contro i cugini, rimasto in bilico solo per i primi 20’ di gioco, prima dell’allungo rossoblu che ha deciso la gara. Tra i singoli, bene Leonardo Fagiolini e Luca Rovetto, ottimo sotto le plance. Un successo bissato qualche giorno dopo contro Spezia, in un match indirizzato già dopo i primi 10’, terminati con altrettante lunghezze di vantaggio dai ragazzi di Becagli. Un margine poi incrementato con il passare dei minuti fino al 70-39 finale. Per quanto riguarda le prestazioni individuali bene Tristan Lamperi, autore di 16 punti, e Spinelli, anche lui in doppia cifra, a quota 10.

Unicusano Pielle -Clas Renault Don Bosco Livorno 63-88

Fagiolini L. 24, Fagiolini C. 3, Bandini, Santini 7, Baroni 12, Dodoli 12, Tomei 11, Beltrame, Lamperi 4, Biondi, Spinelli 8, Rovetto 10. All.re Alessandro Becagli, Ass. Luca Schiano

Parziali: 21-28; 42-44; 52-63; 63-88

Clas Renault Don Bosco Livorno- S. B. Diego Bologna La Spezia 70-39

Fagiolini L. 4, Bandini 6, Santini, Baroni 6, Dodoli 7, Tomei 5, Beltrame 4, Lamperi 16, Biondi, Spinelli 10, Crocetta 2, Rovetto 10. All.re Alessandro Becagli, Ass. Luca Schiano

Parziali: 20-10; 34-21; 43-30; 70-39

Under 15 – La gara dei ragazzi di Federico Tosarelli

Lotta fino alla sirena finale, l’Under 15 Eccellenza della Clas Renault Don Bosco, ma alla fine deve arrendersi, per un solo punto, nella trasferta di Pescia. Un match sul filo dell’equilibrio per tutto il primo quarto, prima di un parziale che consentiva a Pescia di arrivare anche + 14, per poi chiudere la prima metà di partita con 7 lunghezze di vantaggio. Negli spogliatoi coach Tosarelli si fa sentire ed al rientro sul parquet il Don Bosco stringe le maglie in difesa, concedendo appena 2 punti in 10’ ai rivali, e chiude il periodo sul 42-40. Nel quarto finale è lotta punto a punto, con il Don Bosco che ha la palla per portare a casa i due punti, senza però concretizzarla. In casa Renault Clas da segnalare la straordinaria prova di Lamperi, autore di ben 31 dei 56 punti messi a segno dai rossoblu.

Cestistica Pescia – Pallacanestro Don Bosco Livorno 56-55

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 1, Marinari 6, Valentini 5, Cirrone 2, Deliallisi 3, Lamperi 31, Grechi, Pucciarelli, Fusco 4, Manzi, Rite 3, Trainni. All. Federico Tosarelli, Ass. Davide Cotza

Parziali: 17-18; 38-31; 40-42; 56-55

