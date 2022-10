Home

12 Ottobre 2022

Basket, report Giovanili Don Bosco

Livorno 12 ottobre 2022

Report Giovanili Don Bosco – Le partite di Under 17 Eccellenza ed Under 15 Eccellenza

Under 17 Eccellenza – La gara delDon Bosco

Mens Sana Siena – Pallacanestro Don Bosco Livorno 106-64

Partita da dimenticare per il Don Bosco a Siena, nel campionato Under 17; i ragazzi di Barilla escono sconfitti dalla sfida con la Mens Sana, protagonista di una ottima partita. Il Don Bosco incappa nella classica giornata negativa, soprattutto in difesa, come ben raccontato dai 106 punti incassati e dalle 18 triple realizzate dai padroni di casa, caratterizzata dal brutto approccio alla gara, tanto che Siena guadagna subito un cospicuo margine, poi agevolmente mantenuto fino al termine del match. Tra i singoli, da salvare i 10 punti di Nicolò.

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cenerini, Cangeri 2, Bicicchi 4, Marinari 3, Dellialisi, Nicolò 10, Bazan 11, Lamperi 16, Idone 5, Di Dato 6, Del Chiaro 2, Spinelli 3. All. Francesco Barilla, Ass. Davide Cotza

Parziali: 27-11; 51-33; 80-46; 106-64

Under 15 eccellenza – I 40’ del Don Bosco

Finisce con una sconfitta la trasferta fiorentina del Don Bosco, nel torneo Under 15 Eccellenza, contro il CUS Firenze, una delle migliori squadre del campionato. I ragazzi di D’Elia partono bene, tenendo testa ai rivali fino al termine del primo quarto, nonostante qualche balbettio di troppo in difesa. Nel secondo periodo, il Don Bosco incappa in un blackout offensivo che regala a Firenze il break decisivo, come raccontano i 16 punti di margine a metà partita, poi mantenuti fino alla sirena finale. Da rimarcare l’assenza di capitan Madera, ancora ai box per un guaio fisico, e l’infortunio a Rossi durante la gara. Tra i singoli bene Garibotto, con 16 punti miglior marcatore rossoblu.

CUS Firenze- Pallacanestro Don Bosco Livorno 77-54

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 5, Cavallini, Sciacol 2, Rossi, Sivieri 5, Casini 9, Tonini 3, Ambrogio 6, Tognoni 8, Susini, Garibotto 16. All. Federico D’Elia, Ass. Stefano Corda.

Parziali: 23-19; 42-26; 62-37; 77-54

