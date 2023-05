Home

Basket

18 Maggio 2023

Basket, report giovanili Don Bosco

Livorno 18 maggio 2023

Under 15 d’eccellenza – Vittoria in volata su Piombino

Finisce con un’altra vittoria, dopo quella dell’andata, lo spareggio per accadere alle “Final Six” del campionato Under 15 d’eccellenza. Dopo aver espugnato Piombino con un netto 99-55 la Clas Renault Don Bosco si aggiudica anche la gara di ritorno, sia pure con un vantaggio di sole quattro lunghezze, per 71-67. Una vittoria meritata, con i rossoblu sempre avanti nel punteggio, ad eccezione del primo quarto, chiuso con Piombino avanti di due. Alla fine, il successo, ottenuto portando tutti gli uomini a referto, regala la qualificazione alle prossime “Final Six” di categoria.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Piombino 71-67

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Sciacol 2, Sivieri 3, Casini 6, Tognoni 14, Tonini 7, Ambrogio 2, Rossi 4, Garibotto 13, Madera 10, Susini 8. All.: Federico D’Elia, Ass. Stefano Corda.

Parziali: 15-17; 41-35; 55-47; 71-67

Under 15 Silver – La Clas Renault Don Bosco espugna Lucca

Seconda vittoria, su tre partite, per l’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco; i ragazzi di Stefano Corda espugnano senza troppi problemi il parquet di Lucca, volando al primo posto nel girone. I rossoblu partono bene e, grazie ad una ottima difesa, chiudono il primo quarto con 6 lunghezze di vantaggio per poi allungare nel secondo periodo, nel quale stampano un parziale di 17-6 che di fatto incanala la partita. All’intervallo lungo, infatti, Spiller e compagni vantano 17 punti di margine, vantaggio poi incrementato fino al 66-40 finale. A raccontare dell’ottima prova di tutta la squadra, il fatto che ogni elemento del roster non solo è entrati sul parquet, ma ha realizzato almeno un punto.

Bcl Lucca- Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 40-66.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Roggi 8, Sala 5, Domenici 11, Finocchiaro 7, Cavallini 10, Spiller 7, Senesi 6, Diouf 4, Conti 3, Voliani 2, Awani 2, Sarti 1. All. Stefano Corda. Ass. Nico Nannicini.

Parziali: 8-14, 14-31, 22-47, 40-66.

Under 13 Silver – Facile successo a Pontedera

Nei quarti di finale della seconda fase del campionato Under 13 Silver, i rossoblu confermano il loro percorso di crescita battendo agevolmente Pontedera. Una partita indirizzata già all’intervallo lungo, chiuso sul 46-15. Margine che la dice lunga sul divario tra le due formazioni, confermato anche nella seconda metà di partita, fino alla sirena finale che sancisce la vittoria rossoblu per 85-35. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, ottime quelle di Vecce, 17 punti e tanti assist per i compagni, e Nardi, che oltre ai 12 punti regala ai rossoblu tanta intensità.

ASD Juve Pontedera – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 35-85

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Balestri 3, Vecce 17, Panessidi 4, Marinari 11, Di Falco 10, Serpan 8, Monticelli 3, Giovannetti 2, Pollastrini 2, Yu, Capria 12, Nardi 12. All. Davide Cotza, Ass. Massimo Venturini

Parziali: 10-21; 15-46; 21-70; 35-85

La Pallacanestro Don Bosco sconfitta a Roma

Già alla vigilia quella a Roma era una partita sulla carta complicata, diventata poi proibitiva per l’assenza dell’acciaccato Bazan e per gli infortuni in corso d’opera di Crocetta e Del Chiaro. Eppure, i rossoblu avevano iniziato bene, rimanendo, fino al termine del primo quarto, in scia ai padroni di casa. Dopo la prima pausa, però, la Virtus è stata brava ad aumentare i ritmi del match, trovando tanti canestri in transizione che, nel secondo periodo, chiuso con un parziale di 28-12, hanno causato il break che ha spinto la partita dalla parte dei capitolini. Anche al rientro dagli spogliatoi, il refrain non è cambiato, con la Virtus che, con il trascorrere dei minuti, aumentava il vantaggio fino al netto 74-40 finale. Tra i singoli, in casa Don Bosco, buona la prova di Idone, autore di 16 punti.

Virtus Roma – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 74 – 40

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cangeri 2, Del Chiaro, Marinari 3, Nicolò 2 , Malloggi, Lamperi 4, Idone 16, Spinelli 6, Di Dato, Crocetta 4, Cirrone 3, Bellomo . All. Barilla

Parziali:13-10; 41-22; 55-29; 74-40

